12 neue Streaming-Highlights bei Netflix, Prime Video und Co.: Die erste Juni-Woche ist ein Fest für Fantasy-Fans

Als Fantasy-Highlights winken euch Herr der Ringe und Staffel 4 von Vox Machina. Bildquelle: Amazon MGM Studios/New Line Cinema

Neue Woche, neues Serien- und Filme-Glück! Auch vom 1. Juni bis zum 7. Juni 2026 gibt’s einige spannende Streaming-Empfehlungen, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Apple TV und Disney Plus erscheinen.

Wir stellen euch die Highlights vor und liefern euch natürlich auch kurze Infos zur Serie oder zum Film, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst! Aber vorher: Willkommen im Entertainment-Restaurant! Hier ist unsere Speisekarte für heute. Was darf's sein?

Highlight der Woche: The Legend of Vox Machina – Staffel 4 bei Prime Video

2:16 Vox Machina ist eins der größten Fantasy-Highlights bei Amazon, Staffel 4 wird jetzt ein Heist-Movie à la Oceans Eleven

Autoplay

Genre: Animation/Fantasy/D&D I Release: 3. Juni 2026 I Showrunner: Brandon Auman I Synchronsprecher: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Matthew Mercer, Liam O'Brien, Marisha Ray, Sam Riegel, Travis Willingham

In ihrem vierten Abenteuer muss sich die ungleiche Gruppe nicht nur mit neuen, düsteren Bedrohungen für Exandria, sondern auch mit tiefen emotionalen Wunden und veränderten Dynamiken herumschlagen.

Die beliebte Animationsserie basiert auf der ersten Live-Stream-Kampagne der US-amerikanischen Webserie Critical Role. Dort spielt eine Gruppe von professionellen Synchronsprechern und Synchronsprecherinnen das Pen&Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons.

Der Macher von Vox Machina nimmt sich allerdings auch mittlerweile mehr Freiheiten in der Umsetzung der Geschichte. Staffel 4 von The Legend of Vox Machina umfasst 12 Folgen,die ab dem 3. Juni im wöchentlichen Rhythmus auf Prime Video erscheinen.

Weitere spannende Streaming-Releases

Neu bei Netflix

Ab Montag, den 1. Juni:

Creed 3: Rocky's Legacy & Rocky Balboa : Im sechsten Film der Boxer-Reihe Rocky Balboa (Sylvester Stallone) steigt der gealterte Champion ein letztes Mal in den Ring. Creed 3 begleitet die nächsten Faustkämpfer-Generation mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle.

: Im sechsten Film der Boxer-Reihe Rocky Balboa (Sylvester Stallone) steigt der gealterte Champion ein letztes Mal in den Ring. Creed 3 begleitet die nächsten Faustkämpfer-Generation mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle. Lawmen: Bass Reeves (Staffel 1): Wer mal wieder eine richtig gute Western-Serie braucht, der ist hier an der richtigen Adresse. Zuschauer sind auf Rotten Tomatoes zu 93 Prozent von Staffel 1 überzeugt.

Ab Donnerstag, den 4. Juni:

King of Queens (Staffel 1 bis 9): In der kultigen Sitcom hat es der Kurierfahrer Doug Heffernan (Kevin James) nicht leicht, sowohl seine Ehefrau (Leah Remini) als auch sein Schwiegervater Arthur (Jerry Stiller) machen ihm das Leben schwer.

Ab Freitag, den 5. Juni:

Office Romance: Hier verlieben sich Popsängerin Jennifer Lopez und Ted-Lasso-Star Brett Goldstein am Arbeitsplatz. Na, wenn das mal nicht für Drama sorgt!

Ab Sonntag, 7. Juni:

Der Herr der Ringe – Komplette Film-Trilogie: Das Wochenende ist gerettet! Begebt euch auf eine mindestens 9-stündige Reise durch Mittelerde, aber nehmt euch vor Gollum in Acht! Er klaut und lügt gerne.

Neu bei Prime Video

Ab Montag, den 1. Juni:

Franziska Hammerschmidt Persönlicher Tipp: Die Tudors (Staffel 1 bis 4): Henry Cavill als verführerischer Herzog und Jonathan Rhys Meyers als gieriger König von England. Die Tudors ist ein packendes Historien-Drama voller Intrigen, Leidenschaft und tödlichen Machtkämpfen. Trotzdem ist Franzi bei ihrem ersten Watch nur bis zum Finale von Staffel 2 gekommen, jetzt schafft sie es bestimmt bis zum Ende!

Ab Mittwoch, 3. Juni:

Star Trek & Star Trek Into Darkness: In der Reboot-Reihe könnt ihr Captain Kirk (Chris Pine) und Spock (Zachary Quinto) auf ihren ersten Missionen an Bord der USS Enterprise begleiten.

Ab Freitag, den 5. Juni:

The Grand Budapest Hotel: Dank der Drama-Komödie heimste Regisseur Wes Anderson bei den Oscars 2025 ganze vier Preise ein – unter anderem für Die beste Filmmusik und das Beste Szenenbild.

Neu bei Disney Plus

Ab Mittwoch, 3. Juni:

Hoppers: Einmal im Leben als Tier in der Welt unterwegs sein! Im Pixar-Animationsfilm wird dieser Traum wahr, denn Menschen haben herausgefunden, wie man das eigene Bewusstsein in Roboter-Tiere übertragen kann. Das probiert die 19-jährige Mabel (Piper Curda) gleich einmal aus!

Neu bei Apple TV

Ab Freitag, 5. Juni:

Kap der Angst (Staffel 1): Ein hochkarätiges Serien-Remake des Thriller-Klassikers von Regisseur Martin Scorsese, mit Amy Adams (Man of Steel), Javier Bardem (Skyfall) und Patrick Wilson (Conjuring) in den Hauptrollen.

Bei bei Paramount Plus

Ab Montag, den 1. Juni:

Walker (Staffel 3 und 4): Es geht endlich mit der Action-Drama-Serie weiter, die den traumatisierten Texas Ranger Cordell Walker (Jared Padalecki) begleitet.

Na, ist für euch etwas Spannendes dabei? Oder wartet ihr darauf, dass die Woche schnell vorbeigeht und neue Serien und Filme erscheinen? Haben wir vielleicht noch ein persönliches Highlight von euch vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn die Entertainment-Speisekarte wieder neue Snacks für einen gemütlichen Abend auf der Couch zu bieten hat.