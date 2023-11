Stronghold: Für die Definitive Edition sind gleich 3 neue Kampagnen geplant - alles zur DLC-Roadmap

Nur die Ratte und die Schlange legen sich im Remaster mit uns an? Bald stößt auch noch der Rest dazu.

Guten Morgen, Eure Lordschaft! Erst vor wenigen Tagen wurde mit der Stronghold: Definitive Edition ein modernes Remaster eines der besten Strategiespiele aller Zeiten veröffentlicht. Höchstwahrscheinlich seid ihr also derzeit noch dabei, die klassische Militärkampagne oder die neuen Missionen rund um die Ratte und die Schlange durchzuspielen.

Doch keine Sorge! Selbst danach werdet ihr nicht sonderlich lange auf dem Trockenen sitzen. Denn es gibt tatsächlich eine überraschend umfangreiche Roadmap zu Stronghold: DE, die bereits einiges an neuen Inhalten verspricht und euch bis in den Frühling 2024 mit neuen Herausforderungen bei der Stange halten soll.

Hier bekommt ihr die ganze Roadmap übersichtlich dargestellt.

4 Erweiterungen für Stronghold

Neben der überarbeiteten Optik und den zusätzlichen Komfort-Features gehörten vor allem die zwei neuen Militärkampagnen zu den größten Verbesserungen des Remasters. 14 neue Missionen gibt es hier zu spielen - die zwar nicht die Qualität der originalen Story-Kampagne erreichen, aber dank des zeitlosen Konzepts trotzdem zu unterhalten wissen.

Bis zum Frühling plant das Entwicklungsstudio noch drei weitere Kampagnen nachzureichen, die ebenfalls jeweils sieben Missionen beinhalten und durch eine Story miteinander verknüpft sind. Eine davon bekommt ihr sogar kostenlos via Update nachgereicht. Außerdem ist ein zweiter, umfangreicher Burgpfad geplant.

Insgesamt wird es zwei große Inhalts-Nachschläge geben, die jeweils aus einem kostenlosen und einem kostenpflichtigen DLC bestehen.

1:20 22 Jahre später: Ist Stronghold mit der Definitive Edition wirklich schöner?

Neue Wirtschaftskampagne (gratis) : Diese Kampagne legt das Augenmerk vor allem auf die Wirtschaft eurer Burg. Ihr müsst euch weniger Sorgen um großflächige Angriffe von Feinden machen, dafür aber in kurzer Zeit haufenweise Ressourcen sammeln oder Geld anhäufen. Die größten Feinde sind dabei oft Pest, Feuer oder Banditen. Es werden außerdem neue Karten eingeführt.

: Diese Kampagne legt das Augenmerk vor allem auf die Wirtschaft eurer Burg. Ihr müsst euch weniger Sorgen um großflächige Angriffe von Feinden machen, dafür aber in kurzer Zeit haufenweise Ressourcen sammeln oder Geld anhäufen. Die größten Feinde sind dabei oft Pest, Feuer oder Banditen. Es werden außerdem neue Karten eingeführt. Swine's Bay (3 Euro): Der erste DLC bringt eine Militärkampagne rund um Das Schwein ins Spiel. Wie bei Der Schlange und bei Der Ratte aus dem Hauptspiel geht es vor allem darum, Serien-Veteranen ein wenig herauszufordern.

Zweiter Burgpfad (gratis): Beim Burgpfad reist ihr von einer historischen Burg zur nächsten und könnt die Bollwerke angreifen oder verteidigen. 10 neue Burgen werden so ins Spiel gebracht, darunter erstmalig auch polnische Festen

Beim Burgpfad reist ihr von einer historischen Burg zur nächsten und könnt die Bollwerke angreifen oder verteidigen. 10 neue Burgen werden so ins Spiel gebracht, darunter erstmalig auch polnische Festen Valley of the Wolf (3 Euro): Der zweite kostenpflichtige DLC komplettiert das Schurken-Quartett schließlich mit einer Kampagne, in deren Zentrum der mächtigste Widersacher steht: Der Wolf. Rechnet mit einigen knackigen Herausforderungen.

Exakte Release-Termine gibt es für die DLCs noch nicht, außerdem arbeitet das Team parallel auch an Updates, um diverse kleinere Bugs loszuwerden.

Was haltet ihr momentan von dem neuen Remaster für das altehrwürdige Stronghold? Habt ihr wieder genau so viel Spaß wie früher oder die Serie vielleicht sogar jetzt erst für euch entdeckt? Oder kann euch das Remaster nicht überzeugen? Freut ihr euch auf die neuen DLCs, oder hättet ihr euch andere Erweiterungen gewünscht? Schreibt es in die Kommentare!