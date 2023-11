Stronghold: Definitive Edition - Die ersten 800 Steam Reviews sprechen eine klare Sprache

Die meisten Burgherren sind mit der Neuauflage von Stronghold zufrieden.

Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden! So oder so ähnlich würde der Berater in Stronghold wohl die ersten Steam-Rezensionen zur neu veröffentlichten Definitive Edition kommentieren. Denn die kommt bei den Spielerinnen und Spielern bisher ziemlich gut an. Was den Fans gefällt und was dagegen kritisiert wird, fassen wir euch hier zusammen.

Wie fallen die Reviews aus?

Bisher wurden zur Stronghold: Definitive Edition 811 Rezensionen auf Steam abgegeben. Ganze 86 Prozent davon geben einen Daumen nach oben, die Fans scheinen also ziemlich zufrieden mit der Neuauflage des Burgenbauspiels zu sein.

Zur Erinnerung: Bei der neuen Version von Stronghold handelt es sich nur um ein Remaster, das noch den Geist des Originals behalten soll. Neu sind etwa hochauflösende Texturen, einige Gameplay-Verbesserungen, eine zusätzliche Kampagne, sowie ein Multiplayer-Modus über Steam. Wie das Spiel aussieht, könnt ihr euch im brandneuen Gameplay-Trailer ansehen:

2:05 Das Stronghold-Remaster feiert den Release mit einem brandneuen Gameplay-Trailer

Was wird gelobt?

In den Rezensionen zeigt sich, dass viele Fans sich allein schon über den Nostalgie-Trip in ihre Kindheit freuen. Sie sind einfach froh, das originale Stronghold auf modernen Systemen unkompliziert spielen zu können. So schreibt etwa Chappy:

Das Spiel läuft fantastisch, genau so wie ich mich daran erinnere, und jetzt mit aufgehübschter Grafik, Steam-Multiplayer ... Ich kann sogar auf meinem Ultrawide-Monitor spielen! [...] Wenn du Stronghold gespielt hast, wirst du es genießen!

Salam Aleykum freut sich dagegen vor allem über die neuen Komfort-Features:

Vor allem die Quality of Life Changes, die das Gameplay gefühlt zehn mal besser machen, sind es wert erwähnt zu werden.

Natürlich ist auch der ein oder andere Witz mit dem Berater dabei, bei dem wir gleich seine Stimme in unserem Kopf hören. Pixelkater schreibt zum Beispiel:

Das Volk liebt die Definitive Edition, Sire.

Was wird kritisiert?

Auf der anderen Seite hätten sich einige Fans gewünscht, dass Firefly mit dem Remake noch weiter geht und tiefergehende Neuerungen einbaut. Für manche Spielerinnen und Spieler, wie etwa Fischbrot, stimmt deshalb auch das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz:

Ich finde, der Sprung von Stronghold HD zur Definitive Edition ist zu gering, als das es sich lohnen würde. Lieber ein Spiel für 19,99€ programmiert und dann auch nennenswerte Neuerungen gebracht. Stronghold Defnitive Edition fühlt sich einfach altbacken an. Aber mal sehen was die Updates noch bringen!

Auch Alex hätte sich noch mehr Änderungen, wie etwa ein überarbeitetes Menü und eine zusätzliche Zoomstufe gewünscht:

Alles in allem hätte ich wesentlich mehr erwartet und dafür gerne das Doppelte bezahlt.

Man hat sich aber nur für das Nötigste an Optimierungen entschieden und vielleicht gibt es in ein paar Jahren wieder eine neue "Super Ultimate Edition" ;-)

Ein weiterer, häufig geäußerter Kritikpunkt ist außerdem, dass es nicht möglich ist, im Multiplayer gegen die KI zu spielen. Für so einige Fans ist das fehlende Feature der einzige Grund für eine negative Bewertung. Möglicherweise reagieren die Entwickler hier aber und liefern diese Option noch nach.

Überlegt ihr auch, euch die Definitive Edition von Stronghold zuzulegen, um einen nostalgischen Ausflug in eure Vergangenheit zu unternehmen? Habt ihr vielleicht sogar schon zugegriffen? Wenn ja, wie gefällt euch die Neuauflage des Burgenbauspiels bisher? Vermisst ihr bestimmte Neuerungen und Features oder seid ihr vollkommen zufrieden? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!