Stronghold-Remaster: Wann kommt unser Test zur Definitive Edition?

Kampf gegen die Wertung? Der Test zum Stronghold-Remaster der Definitive Edition erscheint bei GameStar nicht zum Release. Das hat vor allem einen Grund.

Der Release von Stronghold: Definitive Edition steht bevor, aber auf einen Test des Echtzeit-Strategie-Remasters müsst ihr noch warten - die GameStar-Redaktion kann aktuell nämlich keine Wertung vergeben.

Woran das liegt und wann ihr mit unserem Fazit zur Neuauflage eines der besten Mittelalter-Burgenbauspiele rechnen könnt, verraten wir euch im nächsten Abschnitt.

Wenn ihr danach noch 25 Minuten Zeit habt, empfehlen wir euch unseren »Was spielst du so?«-Podcast mit Fabiano, in dem es darum geht, was Stronghold heute selbst einem Anno 1800 noch voraushat:

Keine Review-Keys vor Release

Einen Tag vor dem Release am 7. November 2023 hätten wir euch gerne einen Test der Veränderungen im Remaster des populären ersten Strategiespiels mit Burgen-Thematik aus dem Hause Firefly Studios präsentiert

Doch die Hilfe bei der Kaufentscheidung lässt zwangsweise auf sich warten, weil uns das britische Entwicklerstudio vorab keine Review-Keys zur Verfügung gestellt hat. In der Branche ist es ansonsten üblich, mindestens eine Woche vor der Veröffentlichung Presseversionen an Journalisten und Influencer zu verschicken.

Neue Grafik Alte Grafik

Laut einem Firefly-Sprecher arbeite man »bis zur Veröffentlichung fleißig an der Aktualisierung unseres Builds auf Steam«, was in diesem Fall also wohl tatsächlich bis zur Release-Uhrzeit um 16:00 Uhr am morgigen Dienstag bedeutet.

Zwar hatte man uns im Vorfeld versprochen, dass wir einen Code »vor Launch« bekommen, auf ein Datum oder gar eine Uhrzeit wollte sich Firefly dabei aber nicht festlegen. Bis dahin muss der Trailer zum Remaster reichen:

1:30 Die Stronghold: Definitive Edition enthüllt im Kampagnen-Trailer das Comeback alter Schurken

Wann kommt der Test?

Aktuell rechnen wir nicht mehr damit, dass wir heute noch eine spielbare Version von Stronghold: Definitive Edition erhalten. Somit können wir für unseren Test aller Voraussicht nach auch erst mit allen anderen Spielern zusammen loslegen, am 7. November 2023 um 16:00 Uhr geht das Spiel auf Steam live.

Was bedeutet das für Test und Wertung?

Autor Christian Schwarz stürzt sich so bald wie möglich in die neuen, alten Burgbelagerungen, um hinzugekommene Komfort-Features, verbesserte Grafik und die 14 Missionen lange neue Kampagne auszuprobieren.

stürzt sich so bald wie möglich in die neuen, alten Burgbelagerungen, um hinzugekommene Komfort-Features, verbesserte Grafik und die 14 Missionen lange neue Kampagne auszuprobieren. Aktuell planen wir, den Test dann am Donnerstag oder Freitag dieser Woche nachzuliefern, inklusive Fazit und Wertung.

dieser Woche nachzuliefern, inklusive Fazit und Wertung. Ein Testvideo entsteht im Nachgang.

Was denkt ihr zu unserem Review-Plan für das Stronghold-Remaster und freut ihr euch überhaupt auf die Definitive Edition? Habt ihr Fragen an den Tester? Schreibt es uns in den Kommentaren!