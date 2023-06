Subnautica 3: Für das Sequel der gefeierten Survival-Reihe starten die Entwickler bei Null

Es wird eine Rückkehr in die Gewässer der Subnautica-Serie geben, doch wann ist aktuell noch vollkommen offen.

Dass ein neues Subnautica in Entwicklung ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch bisher waren kaum Details zum nächsten Projekt von Unknown Worlds, die einst mit der Half-Life-Mod Natural Selection Branchen-Ruhm erlangten, öffentlich bekannt - bis jetzt.

In einem Interview mit dem Subnautica-Youtuber The Last Bacon hat der Unknown Worlds Animation Artist und QA-Lead Scott MacDonald - in den sozialen Medien unter seinem Nick Obraxis geläufiger - nun erste Andeutungen fallen lassen.

Was gibt es Neues zu Subnautica 3?

Unknown Worlds ist für den dritten Teil der Reihe auf die Unreal Engine 5 umgestiegen. Was sich bereits in Stellenanzeigen überdeutlich hervortat, bestätigt er. Dabei bringt der Wechsel von Unity auf Unreal aber wohl durchaus einiges an Mehrarbeit mit sich.

Denn aufgrund der Unterschiede und anderer Ansprüche habe das Team mit fast allem bei null angefangen. Gleichweg, ob es sich um Tools, Shader, Materialien oder Technologien handelt, die einst für Subnautica entwickelt worden waren. Der nächste Teil baut auf neue Grundfesten.

So werde auch die komplette Wasser-Tech neu geschrieben. All das nehme reichlich Zeit in Anspruch und deshalb könne derzeit auch noch nichts gezeigt werden.

Jedoch lohne sich dieser Aufwand allemal. Alle seien sehr begeistert über das, was mit der neuen Engine möglich ist. Und dank vieler neuer Gesichter, die sich mit der Technik auskennen, ist auch schon reichlich Knowhow vorhanden.

Wie heißt der nächste Subnautica-Teil?

Scheinbar hat der Titel nicht einmal intern einen endgültigen Namen, wie er im Interview schildert. Es sei bisher schlicht der nächste Teil der Serie. Und das Team sei entschlossen, das bestmögliche Spiel für so viele Menschen wie möglich zu machen . Und auch wenn er keine wirklichen Details nennen kann, ist er bereits heute überzeugt, dass das derzeit Entstehende die Fans umhauen wird .

Multiplayer in Subnautica 3

Mehr als dass ein Mehrspielermodus derzeit nicht ausgeschlossen ist, wollte Obraxis nicht verlauten lassen. Die entsprechenden Mods für die Vorgänger habe das Team indes sehr gerne gespielt und sei begeistert.

Aufkauf, Wachstum und Heimarbeit

Aus den Stellenbeschreibungen auf einschlägigen Branchenseiten ist nicht nur herauszulesen, dass das Studio kräftig wächst, sondern auch wie das Team organisiert ist: Ein erheblicher Anteil der Entwickler - inklusive des Interviewten - arbeitet aus dem Homeoffice. Sie sind nicht im Studio von Unknown Worlds an der Westküste der USA untergebracht.

Scott MacDonald beziffert den oberflächlichen Eindruck des expandierenden Studios dann auch: In den vergangen zwei bis drei Jahren habe sich die Größe in etwa verdoppelt. Möglich wurde das auch dank des Aufkaufs der Firma durch die PUBG-Macher, Krafton.

Obraxis schätzt die Folgen dieses Investments bisher als äußerst positiv aus Sicht der Köpfe hinter Subnautica ein. Das Team könne aufgrund dessen über weit mehr Ressourcen verfügen und so Talente gewinnen, um die neuen Möglichkeiten von Hard- und Software auszuschöpfen.

Seid ihr gespannt auf den nächsten Teil der Subnautica-Reihe? Was für Neuerungen würdet ihr euch für den noch unbenannten Unterwasserneuling wünschen? Soll er ausschließlich im Nassen spielen oder würdet ihr euch ähnlich wie in Below Zero auch wieder vermehrt Festlandbereiche wünschen? Schreibt uns eure Sicht, Meinung und Wünsche gerne in die Kommentare!