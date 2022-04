Neues Subnautica: Nachfolger zum Survival-Juwel ist in Entwicklung

Das erfolgreiche Unterwasser-Survivalspiel Subnautica bekommt einen Nachfolger! Also noch einen, nachdem mit Below Zero bereits ein ebenfalls erfolgreicher zweiter Teil erschienen war. Die Bestätigung für Subnautica 3 findet sich in einer Ausschreibung von Unknown Worlds.

Der Entwickler sucht nach Mitarbeitern für das nächste Spiel im Subnautica-Universum . Die detaillierte Jobbeschreibung gibt Hinweise darauf, welche Richtung das neue Subnautica einschlagen soll:

Unknown Worlds ist auf der Suche nach einem Senior Narrative Designer, der das Team bei der Arbeit am nächsten Spiel im Subnautica-Universum unterstützt. Diese Person wird eng mit dem Team zusammenarbeiten, um fesselnde, dramatische Geschichten im Kontext des Spielerlebnisses zu erzählen und gleichzeitig die Geschichte und Überlieferung einer neuen Science-Fiction-Welt und ihrer außerirdischen Bewohner zu definieren. Diese Person hat die einmalige Gelegenheit, dem Team schon früh in der Entwicklung beizutreten und dabei zu helfen, die erzählerische Richtung für ein beliebtes Franchise festzulegen.

Subnautica 3 noch am Anfang

Der Wermutstropfen in der guten Neuigkeit: Subnautica 3, oder wie das Spiel schließlich heißen wird, befindet sich noch früh in der Entwicklung.

Womöglich werden Spieler aber bereits vor dem Full Release ihren Zugang bekommen, da die letzten beiden Spiele auf Steam im Early Access veröffentlicht und live fertigentwickelt wurden. Explizit geäußert wurde das aber bislang nicht.

Eines der besten Survivalspiele

Subnautica ist ein absoluter Survival-Hit und hat sich seinen festen Platz in allen unseren Survival-Empfehlungen verdient. Unsere gigantische Topliste der besten Survivalspiele findet ihr hier:

Auch blutigen Survival-Einsteigern legen wir Subnautica wärmstens ans Herz, da es viele Elemente aus Abenteuerspielen übernimmt und sich die Survival-Mechaniken sogar gänzlich deaktivieren lassen.

Auch den Nachfolger Subnautica: Below Zero haben wir kürzlich getestet und als Video aufbereitet. Kleiner Spoiler: Below Zero bleibt seinem Vorgänger treu, was Qualität betrifft.