Suicide Squad: Wann kommt unser Test?

Der Test zu Suicide Squad: Kill the Justice League wird interessant, denn das Spiel ist Gegenstand aufgebrachter Diskussionen. Bei GameStar werdet ihr auf ein Fazit noch ein Weilchen warten müssen.

»Always online« bei Spielen heißt in vielen Fällen inzwischen: kein Test vor Release. Genauso sieht es auch bei Suicide Squad: Kill the Justice League aus, dem schon vor Veröffentlichung heftig diskutierten Service-Game von Rocksteady (Batman: Arkham Knight).

GameStar hat wie zahlreiche andere Redaktionen vorab keine Review-Codes für das Superheldenspiel bekommen; die übliche, ausführliche Kaufberatung inklusive Wertung zum Verkaufsstart am 2. Februar 2024 können wir so nicht garantieren. Was ihr dagegen von uns in Sachen Berichterstattung erwarten könnt, lest ihr im Folgenden.

Falls ihr euch vorher einen eigenen Eindruck davon verschaffen wollt, was euch im neuen Rocksteady-Spiel erwartet, gibt's hier das jüngste Gameplay-Video:

19:29 Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt 20 Minuten Story und Gameplay

Unser Test-Plan für Suicide Squad: Kill the Justice League

Mit Fabiano Uslenghi steht ein erfahrener GameStar-Redakteur bereit, um sich sobald wie möglich als Teil einer vierköpfigen Gruppe von Anti-Helden in Third-Person-Gefechte zu werfen und die von Brainiac kontrollierten Ex-Retter der Menschheit wie Superman und The Flash zu besiegen. Das Spiel gehört zu unseren Sorgenkindern 2024.

Startschuss für den Test ist der 30. Januar 2024 um 19:00 Uhr, wenn Vorbesteller auf die Server kommen und Suicide Squad vor allen anderen spielen dürfen. Fabiano und weitere Mitglieder aus der Redaktion sowie unserer Schwesternseite GamePro.de werden sich dann an der Seite der Käufer ins Spiel wagen.

Mit einer ersten redaktionellen Einschätzung zum Spiel rechnen wir aktuell am Donnerstag, dem 1. Februar , vermutlich als kurzer Artikel mit Vorab-Fazit und früher Wertungseinschätzung.

, vermutlich als kurzer Artikel mit Vorab-Fazit und früher Wertungseinschätzung. Je nach Spielzeit von Suicide Squad: Kill the Justice League planen wir den finalen Test samt Wertung aktuell für Ende dieser oder Anfang nächster Woche ein.

ein. Das klassische Testvideo verschiebt sich definitiv auf die Woche vom 5. Februar, es wird aber rund um den Release irgendeine Form von Berichterstattung in Bewegtbildern geben. Aktuell denken wir über einen Talk mit Fabiano und GamePro-Tester Dennis Michel sowie einen Ersteindruck von Video-Redakteur Christian Fritz Schneider nach.

Natürlich wird euch unsere News-Redaktion rund um die Veröffentlichung mit Neuigkeiten zum Spiel versorgen, unter anderem erste Spieler-Meinungen und Reviews auf Steam und Berichte über die Server-Situation des Always-Online-Spiels. Dazu werden wir unkommentierte Gameplay-Videos direkt aus dem Spiel veröffentlichen.

Falls ihr Fragen an die Tester habt, könnt ihr diese in den Kommentaren stellen.

Wer Suicide Squad übrigens lieber offline spielen möchte, muss noch ein Weilchen warten: Rocksteady hat für die Zeit nach Release ein entsprechendes Update angekündigt, das die Kampagne auch ohne Server-Anbindung spielbar macht. Einen genauen Termin dafür gibt es aber noch nicht.