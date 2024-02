Die 10 wichtigsten neuen Film-Trailer des Super Bowl 2024

Ja, natürlich hat Deadpool 3 allen anderen Filmen und Serien ein bisschen die Show gestohlen. Bildquelle: Disney/Marvel

Auf dem Super Bowl 2024 gab es brandneue Film-Trailer und ein paar coole Werbespots zu bestaunen - ach ja, und ein bisschen Football wurde auch gespielt. Falls ihr das Event erst im Nachgang schaut, verraten wir euch an dieser Stelle natürlich nicht, wer gewonnen hat.

Hier geht's einzig und allein um neue Film-Trailer. Davon gab es auf dem riesigen Sport-Event jede Menge. Wir haben die wichtigsten davon für euch in dieser Übersicht gesammelt.

Deadpool & Wolverine

2:25 Deadpool hält im Trailer zu Deadpool & Wolverine nicht viel von der vierten Wand

Kinostart: 26. Juli 2024

26. Juli 2024 Cast: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand

Fangen wir direkt mit dem für viele da draußen wohl wichtigsten Trailer an. Oder wie das bekannte Sprichwort besagt: Reden wir über den Mutanten im Raum.

Im Falle von Deadpool 3 müsste es aber die Mutanten heißen. Schließlich trifft der vorlaute Deadpool hier erstmals auf der Kinoleinwand auf Wolverine (Hugh Jackman) - wie bitte? X-Men: Origins? Wir wissen nicht, wovon ihr sprecht.

Im einzigen MCU-Film des Jahres wird der offenbar zunächst im Ruhestand befindliche Deadpool unsanft von der TVA (bekannt aus der Loki-Serie) aus dem Alltag gerissen. Was daraufhin passiert, könnt ihr euch wohl denken: Chaos, Blut, witzige Sprüche - ach ja, und ein paar Adamantium-Krallen, auf die X-Men-Fans viele Jahre verzichten mussten.

Kingdom of the Planet of the Apes

2:30 Im Trailer zu Kingdom of the Planet of the Apes ist die heutige Zeit nur noch eine Legende

Kinostart: 10. Mai 2024

10. Mai 2024 Cast: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Travis Jeffery, Lydia Peckham

Rund 300 Jahre sind seit dem letzten Teil der beliebten Filmreihe vergangen. Seit Caesar seine Artgenossen in eine Oase geführt hat, haben sich dort zahlreiche Gruppierungen gebildet, die natürlich allesamt eigene Interessen verfolgen.

Die Menschen haben sich inzwischen zu Wilden zurückentwickelt. Dennoch dreht sich auch Kingdom of the Planet of the Apes erneut um eine wichtige menschliche Technologie. Um welche genau? Das erfahren wir wohl erst am 10. Mai 2024, wenn der Film auch hierzulande in den Kinos startet.

A Quiet Place: Day One

1:38 A Quiet Place: Day One - Trailer zeigt, wie der Untergang der Menschheit begonnen hat

Kinostart: 28. Juni 2024

28. Juni 2024 Cast: Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou

Im Horror-Hit A Quiet Place aus dem Jahr 2018 haben wir eine Erde kennengelernt, auf der die Menschheit mucksmäuschenstill sein muss. Warum? Weil überall tödliche Aliens mit einem unglaublich guten Gehör lauern. Im zweiten Teil haben wir dann aber auch noch nicht wirklich viel von den Geschehnissen erfahren, die zu der Apokalypse geführt haben.

Mit diesem Mysterium ist bald Schluss: Am 28. Juni 2024 startet A Quiet Place: Day One in den Kinos und zeigt, was am allerersten Tag der Alien-Invasion alles passiert ist. Auf dem Super Bowl 2024 wurde der bereits im Vorfeld gezeigte Trailer in der Pause ausgestrahlt, weshalb wir euch diesen potenziellen Horror-Hit 2024 nicht vorenthalten wollen.

Wicked Part 1

1:00 Der Musical-Klassiker Wicked macht jetzt den großen Sprung ins Kino

Kinostart: 27. November 2024

27. November 2024 Cast: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum

Die erste Hälfte der zweiteiligen Verfilmung des weltbekannten Musicals rund um die Freundschaft zwischen der Hexe Elphaba und der jungen Galinda in der zauerhaften Welt von Oz.

Wicked dreht die bekannte Geschichte nämlich um. Was, wenn Elphaba nicht die Böse ist, sondern die Geschehnisse aus Der Zauberer von Oz einfach nur aus einem falschen Blickwinkel erzählt wurden? Die Antwort darauf - zumindest einen Teil davon - erhaltet ihr am 27. November 2024, wenn Wicked - Part 1 in den Kinos anläuft.

The Fall Guy

1:00 The Fall Guy: Der Film mit Ryan Gosling hat wirklich alles, behauptet der Trailer

Kinostart: 3. Mai 2024

3. Mai 2024 Cast: Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson

Regisseur David Leitch meldet sich mit einem neuen Actionfilm zurück, der hochkarätig besetzt ist. Der Streifen ist lose an die 80er-Jahre-Serie Ein Colt für alle Fälle angelehnt und handelt vom in die Jahre gekommenen Stuntman Colt Seavers, der sich vor langer Zeit aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat.

Doch eines Tages wird ausgerechnet Seavers von der Regisseurin Jody Moreno damit beauftragt, den verschwundenen Filmstar Tom Ryder zu finden. Was folgt, ist ein actionreicher Ritt.

Monkey Man

0:30 Monkey Man - Teaser zum ungewöhnlichen Thriller von und mit Dev Patel

Kinostart: 5. April 2024

5. April 2024 Cast: Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash, Sobhita Dhulipala, Sikandar Kher

Monkey Man ist kein neuer Superheld. Es handelt sich vielmehr um einen Typen, der offenbar auf Schmerzen steht. Anders ist es wohl kaum zu erklären, weshalb er sich in einer fiktiven asiatischen Metropole jede Nacht eine Gorilla-Maske aufsetzt und sich für Geld zusammenschlagen lässt.

Oder steckt etwa doch mehr hinter seinem seltsamen Zeitvertreib? Das erfahren wir am 5. April 2024, doch bereits jetzt wurden anlässlich des Super Bowl 2024 immerhin 30 Sekunden aus dem ungewöhnlichen Thriller gezeigt.

Alles steht Kopf 2

0:30 Alles steht Kopf 2 - Bald wird es wieder richtig emotional im Kino

Kinostart: 14. Juni 2024

14. Juni 2024 Cast: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Maya Hawke

Der Animationsfilm Alles steht Kopf aus dem Jahr 2015 platzte beinahe vor Emotionen. Und das meinen wir im wahrsten Sinne des Wortes, schließlich drehte sich die Handlung um eine ganze Reihe an Gefühlen, die im Kopf des Mädchens Riley für Chaos und bei uns für jede Menge Lacher gesorgt haben.

Dieses Jahr - genauer gesagt am 14. Juni 2024 - kehren Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel zurück. Einen Vorgeschmack auf das emotionale Comeback liefert euch der obige Trailer, der auf dem Super Bowl erstmals gezeigt wurde.

Kung Fu Panda 4

1:12 Kung Fu Panda 4 - Nach acht Jahren meldet sich die Animationsreihe mit neuem Trailer zurück

Kinostart: 8. März 2024

8. März 2024 Cast: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Bryan Cranston, Ian McShane, Ke Huy Quan

Bereits ein Blick auf den obigen Voice-Cast zeigt, dass in Kung Fu Panda 4 ziemlich viel Star-Power steckt - und noch mehr Power kann unser pelziger Drachenkrieger Po durchaus gebrauchen, denn in seinem neuen Abenteuer bekommt er es mit dem Chamäleon zu tun, einer Magieren, die einst besiegte Schurken wieder zum Leben erwecken kann.

Ihr merkt schon: Kung Fu Panda 4 könnte ein richtige Cameo-Fest für Fans der Kinoreihe werden. Aber hey, das haben sie sich nach acht langen Jahren des Wartens doch auch verdient, nicht wahr?!

Ich - Einfach unverbesserlich 4

0:30 Ich Einfach Unverbesserlich 4 stellt klar: KI ist in guten Händen!

Kinostart: 3. Juli 2024

3. Juli 2024 Cast: Steve Carell, Kristen Wiig, Will Ferrell, Miranda Cosgrove, Dana Gaier

Die gelben, knuffigen Chaos-Kerlchen sind zurück und bereits der kurze Spot, der im Rahmen des Super Bowl 2024 gezeigt wurde, macht klar: Sie haben nicht verlernt, unsere Lachmuskeln zu attackieren. Zur Handlung ist noch nicht viel bekannt, aber Fans brauchen wohl ohnehin keine weiteren Gründe, um am 3. Juli pünktlich ins Kino zu rennen.

So viel wissen wir schon: Der einstige Superschurke Gru erlebt ein neues Abenteuer, diesmal an der Seite seiner drei Adoptivtöchter Margo, Edith und Agnes. Na ja, und die Minions sind natürlich auch wieder am Start.

Twisters

1:59 Im Trailer zu Twisters wird Wirbelstürmen hinterhergejagt

Kinostart: 19. Juli 2024

19. Juli 2024 Cast: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Daryl McCormack

Erinnert ihr euch noch an den Katastrophenfilm Twister aus dem Jahr 1996 oder habt ihr diesen schon damals eher mittelprächtigen Streifen im Laufe der Jahre nachgeholt? Nun bekommt der Film ein Sequel mit dem kreativen Namen Twisters. Weil … es ist Hollywood, da muss man halt immer noch eins draufsetzen. In diesem Fall haben die Macher hinter dem Streifen dieses Motto wohl wörtlich genommen.

Eine Handlung hat Twisters natürlich auch: Die ehemalige Sturmjägerin Kate Cooper wird von ihrem Freund Javi zurück in die weiten Ebenen der amerikanischen Wildnis gelockt, um ein neues Ortungssystem für Stürme zu testen. Ihr ahnt schon, was kurz daraufhin passiert: Fürchterliche Unwetter ziehen herauf, die dem Team große Probleme bereiten.

Soweit unsere Zusammenfassung der wichtigsten Film-Trailer vom Super Bowl 2024. Jetzt sind wir natürlich auf eure Meinung gespannt: Auf welchen der obigen Filme freut ihr euch am allermeisten und warum ist es Deadpool 3? Kleiner Spaß! Schreibt uns gerne in die Kommentare, was und wieso euer Kino-Highlight 2024 wird, wir sind gespannt!