Deadpool 3: Der erste Trailer ist endlich da! »Marvels Jesus« soll das MCU retten

Deadpool & Wolverine startet am 26. Juli 2024 in den Kinos. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

2024 startet nur ein neuer Film des Marvel Cinematic Universe in den Kinos, doch der hat es in sich: Deadpool 3 wird das erste Leinwandabenteuer im MCU mit einem harten R-Rating! Soll heißen: Bei der Rückkehr von Ryan Reynolds als Wade Wilson geht es so rau und brutal zu, wie wir es von dem Söldner mit der großen Klappe gewohnt sind.

Der erste Trailer zu Deadpool & Wolverine

Das macht auch der erste Trailer zu Deadpool 3 beziehungsweise Deadpool & Wolverine unmissverständlich klar - so familienunfreundlich sind wir es vom Marvel Cinematic Universe (zumindest bisher) eigentlich nicht gewohnt.

Bei Fans trifft das offensichtlich einen Nerv: Bei YouTube konnte der offizielle Teaser alleine auf Marvels Hauptkanal in nur sechs Stunden knapp 7 Millionen Aufrufe sammeln - und die Zahlen steigen weiter. Doch kommen wir endlich zur Sache, den Trailer zu Deadpool & Wolverine findet ihr hier:

2:25 Deadpool hält im Trailer zu Deadpool & Wolverine nicht viel von der vierten Wand

Was ihr sonst zu Deadpool & Wolverine wissen solltet

Worum es in Deadpool 3 geht? Offensichtlich muss Wade Wilson (Ryan Reynolds) das Marvel Cinematic Universe retten, was seinem Ego überhaupt nicht gut tut. Dazu wird Marvels Jesus - wie Deadpool sich selbst im Trailer bezeichnet - von der TVA beauftragt, die wir natürlich aus der Loki-Serie auf Disney Plus kennen.

Der erste Trailer teast dafür bereits ein Wiedersehen mit zahlreichen alten Bekannten wie zum Beispiel Vanessa (Morena Baccarin), Blind Al (Leslie Uggams), Dopinder (Karan Soni), Peter (Rob Delaney), Colossus (Stefan Kapicic), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) und Yukio (Shioli Kutsuna) an. Den Fake-Leaks von Ryan Reynolds persönlich solltet ihr wiederum nicht zu viel Glauben schenken.

Doch nicht nur das: Hugh Jackman zückt erneut als Wolverine die Adamantium-Klingen, obwohl der Schauspieler die mit Logan eigentlich an den Nagel gehängt hatte! Der finale Titel zu Deadpool 3 macht daraus kein Geheimnis, auch wenn Hugh Jackmans Rückkehr als Marvel-Mutant im Trailer nur angeteast wird.

Deadpool & Wolverine startet am 26. Juli 2024 in den Kinos, für die Regie ist Shawn Levy (Free Guy, Stranger Things) verantwortlich. Übrigens stellt Deadpool 3 nur den Anfang härterer Superhelden-Filme im MCU dar: Blade mit Mahershala Ali als Vampirjäger soll ebenfalls ein R-Rating bekommen. Im Januar 2024 startete außerdem mit Echo eine neue Serie bei Disney Plus, die in eine ähnliche Kerbe schlägt.

Wie gut gefällt euch der erste Trailer zu Deadpool 3 und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Ryan Reynolds' Debüt als Wade Wilson im Marvel Cinematic Universe? Freut ihr euch auf die Rückkehr von Hugh Jackman als Wolverine oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie zufrieden seid ihr mit aktuellen MCU-Filmen und -Serien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!