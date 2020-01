Selbst der Super Bowl 2020 läuft nun mit Unreal Engine

Die Unreal Engine hat schon vieles schöner gemacht: von einer einfachen Topfpflanze über World of Warcraft und CS:GO bis hin zur GameStar-Redaktion. Nun mischt die Grafik-Engine auch außerhalb der Welt der Videospiele mit und wird dieses Jahr sogar beim Super Bowl eingesetzt.

Das Endspiel der US-amerikanischen Football-Meisterschaft zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas Chiefs findet in der Nacht von Sonntag, dem 2. auf Montag, den 3. Februar statt und wird in den USA vom Sportsender Fox Sports übertragen. Und Fox will dabei alle möglichen Taktikanalysen, Spielerinfos und Augmented-Reality-Einblendungen mit der Unreal Engine darstellen.

Wie genau das aussehen kann, beweist Fox Sports bereits seit Ende 2018 mit ihrer Berichterstattung rund um Nascar-Rennen. Denn dafür nutzt der Sender ein komplettes Virtuelles Studio mit haufenweise Augmented-Reality-Einblendungen, die um die Moderatoren herum aufploppen. Die VR-Spielereien des Nascar-Studios könnt ihr euch im folgenden Video mal anschauen:

Auch bei den Übertragungen der Fußball-WM der Frauen 2019 in Frankreich setzte Fox auf Grafiken und sogar komplette Animationen von Paris in der Unreal Engine. Wie das Ganze dann letzten Endes beim Super Bowl 54 aussehen wird, erfahren wir erst am Sonntag, wenn die 49ers und die Chiefs um den Titel spielen.

Falls ihr in der Nacht aufbleiben und die Übertragung live schauen solltet, könnt ihr euch aber schon mal bei jeder Einblendung und Animation auf dem Feld freuen, dass die Unreal Engine es inzwischen vor ein 100-Millionen-Publikum geschafft hat. Denn so viele TV-Zuschauer werden auch dieses Jahr wieder zum Sportspektakel erwartet, bei dem unter anderem auch Jennifer Lopez und Shakira in der Halbzeit-Show auftreten werden.