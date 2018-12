Moderne Engines setzen bei den richtigen Voraussetzungen kein Millionenbudget oder ein Dutzend Entwickler voraus, um faszinierende Ergebnisse zu erzielen, wie der 3D-Artist Guilherme Rabello beweist. Auf Twitter teilte der Designer ein kurzes Video einer Grafik-Demo, erstellt in der Unreal Engine 4 und mit zahlreichen externen Tools.

Das Video zeigt drei Topfpflanzen vor einer weißen Wand, die jeder ohne Vorwissen sicherlich erstmal für reale Pflanzen gehalten hätte. So tadellos sind der allgemeine Detailgrad, der Schattenwurf und die Bewegung der Kamera, die einem in der Hand gehaltenen Smartphone nachempfunden ist. Aber nichts davon ist echt.

3D ivy in Unreal Engine. Created for @ZoanVR Virtual Helsinki project.

It's part of the virtual version of The Aalto House and it's created with @SpeedTreeInc @quixeltools #megascans @Allegorithmic #substancepainter and @UnrealEngine #zoanvrsprint #ue4 #archviz #helsinkivr pic.twitter.com/sXPlXffLGv