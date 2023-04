Melodie aus Super Mario wird überraschend eine extrem seltene Ehre der US-Regierung zuteil

Die berühmteste Spiele-Melodie der Welt wird nun erstmalig in einer wichtigen Bibliothek aufbewahrt.

Baadabaadababa baa. Na gut, das reicht womöglich nicht aus, um euch einen Wurm ins Ohr zu setzen. Aber ihr habt doch die Headline gelesen und wisst wahrscheinlich, um welches Lied es geht! Es ist natürlich das ikonische Main oder Ground Theme aus dem allerersten Super Mario Bros. für das NES. Manch einer mag die Melodie sowieso nicht mehr aus dem Kopf kriegen, seitdem sie im Kino für Rekorde sorgt.

Es ist nicht grundlos die wohl berühmteste Abfolge an Klängen, die ein Videospiel jemals hervorgebracht hat. Streicht das wohl . Denn spätestens jetzt wird dieses Stück mit einer Aufnahme in die US-Amerikanische Library of Congress geehrt und damit für die Nachwelt aufbewahrt. Das ist bislang keinem anderen Musikstück aus einem Videospiel vergönnt gewesen.

Und wer jetzt gerade spontan reinhören möchte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Koji Kondo neben Madonna und John Lennon

Die Library of Congress gilt als eine der größten Bibliotheken der Welt, die sich in Sachen Medienbestand lediglich der British Library in London geschlagen geben muss. Kürzlich ist sie aber immerhin noch ein wenig gewachsen und nahm wie jedes Jahr eine ganze Reihe weiterer Musikstücke berühmter Interpreten auf.

Hierzu zählen neben Like a Virgin von Madonna, Imagine von John Lennon und äh, Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra vom Northwest Chamber Orchestra und Komponistin Ellen Taaffe Zwilich eben auch das Mario Theme von dessen Komponisten Koji Kondo. Ein Name, der gemessen am Bekanntheitsgrad der Melodie wohl komplett verblast. Zu Unrecht! In der Pressemeldung der Library of Congress heißt es dazu:

Wenige Musiker haben Werke erschaffen, die International so viel Aufmerksamkeit bekommen und sind selbst so relativ unbekannt geblieben wie Koji Kondo, der Mann, der die Musik für die Super Mario Bos. Videospiele in den 1980ern komponierte.

Auch Koji Kondo kommt in der Mitteilung zu Wort und erzählt davon, wie die Musik für Videospiele in den 80ern entstanden ist und was die Herausforderung war. Gleichzeitig zeigt sich der Komponist sehr geehrt:

Dass diese Musik neben so vielen klassischen Songs aufbewahrt wird, ist eine wirklich große Ehre. Es ist tatsächlich ein wenig schwer zu glauben. - Koji Kondo

Welche berühmten Musikstücke aus Videospielen sollten ebenfalls auf diese Art geehrt werden? Das Tetris-Theme? Die Halo-Hymne? Die Menü-Musik von Wii Sports? Sicherlich wird der ein oder andere von euch auch stundenlang den Klängen von Monkey Island lauschen oder ganz melancholisch dabei zuhören, wie GLaDOS Still Alive trällert. Schreibt uns eure Vorschläge in die Kommentare!