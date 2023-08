Mario bekommt nach 32 Jahren eine neue Stimme, legendärer Sprecher verabschiedet sich

Bye bye Mario, Charles Martinet betritt bei Nintendo ein neues Level.

Habt ihr schon mal ein Mario-Spiel gespielt, dann kennt ihr mit ziemlicher Sicherheit Charles Martinet. Der Synchronsprecher leiht bereits seit 1991 dem Klempner in der blauen Latzhose (und auch anderen Nintendo-Charakteren) seine Stimme, hängt nun aber den Schnurrbart an den Nagel.

Kein Mario mehr für Charles Martinet

Wie Nintendo bereits offiziell bestätigt hat, wird Charles Martinet in kommenden Spielen nicht länger zu hören sein - schon in Super Mario Bros. Wonder, das am 20. Oktober 2023 erscheint, wird das der Fall sein. Wer stattdessen als Mario, Luigi und Co. zu hören sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht bekannt. (Vielleicht ist es ja Chris Pratt?)

Charles Martinet verabschiedet sich aber noch nicht komplett in den Ruhestand, bei Nintendo übernimmt er dafür eine neue Rolle. Martinet wird Fans als Mario-Botschafter erhalten bleiben und dürfte sich damit weiterhin bei großen Nintendo-Events blicken lassen.

Was genau dahinter steckt, dass sich Charles Martinet ab sofort nicht mehr Mario und Co. vertont, ist nicht bekannt. das offizielle Statement von Nintendo könnt ihr wie folgt nachlesen:

Charles Martinet war lange Zeit die Stimme von Mario in Nintendo-Spielen - schon seit der Veröffentlichung von Super Mario 64. Nun wird Charles als Mario Ambassador eine neue Aufgabe übernehmen. Zwar wird er sich als Sprecher von Charakteren in unseren Spielen zurückziehen, doch er wird weiterhin die Welt bereisen, um die Freude an Mario bei Begegnungen mit euch allen zu teilen! Es war eine Ehre, Mario so viele Jahre gemeinsam mit Charles zum Leben zu erwecken, und wir möchten ihm dafür danken und diese Leistung ehren. Freut euch auf eine besondere Videonachricht von Shigeru Miyamoto und Charles persönlich, die wir zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen werden.

