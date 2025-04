Marvel Rivals hat heimlich sämtliche männlichen Po-Backen gebufft

In Marvel Rivals sitzt der Superheldenanzug jetzt wirklich hauteng.

Marvel Rivals hat sich in den letzten Wochen mit seiner zweiten Season viel Aufmerksamkeit erspielt – neue Inhalte, überarbeitete Mechaniken und eine coole neue Heldin inklusive.

Doch während viele Spieler mit den klassischen Neuerungen gerechnet hatten, lieferte das Entwicklerstudio NetEase ein Update der ganz besonderen Art: die Backen-Verbesserungs-Initiative , wie sie von der Community liebevoll getauft wurde.

Als Fans die vage Veränderung im Charakterdesign auffiel, entpuppte sie sich schnell als großes Gesprächsthema: Die männlichen Helden des Spiels wurden mit einem optischen Upgrade ausgestattet und die bis dahin eher flachen Superhelden-Hinterteile wurden runder und praller.

Und das kommt nicht von ungefähr: Schon seit dem Launch des Spiels machte sich in der Community Unmut breit über die ungleiche optische Behandlung der Charaktere: Während Heldinnen wie Neuzugang Emma Frost mit auffälligen Rundungen und beeindruckenden Silhouetten glänzten, wirkten die männlichen Helden vergleichsweise … flach. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Jetzt scheint NetEase darauf reagiert zu haben – wenn auch klammheimlich. Offiziell taucht das Update nämlich in keinen Patch Notes auf, doch zahlreiche Reddit-Posts und Vergleichsbilder belegen die kosmetischen Eingriffe. Von Hulk bis Venom: Jeder männliche Held wurde offenbar mit einem subtilen, aber merklich geformten Po versehen.

Natürlich gibt es auch Stimmen, denen selbst dieser ungewöhnliche Patch nicht reicht. Einige fordern eine noch stärkere Annäherung an die Comic-Vorlagen, in denen die Marvel-Helden ohnehin meist mit beeindruckender Anatomie gesegnet sind:

Es wirkt einfach seltsam und unnatürlich, wenn Charaktere riesige Arme haben, die größer sind als ihre Köpfe – aber keinen Hintern und keine sichtbaren Konturen. In den Comics haben diese Figuren eindeutig was hintenrum zu bieten. Deshalb frage ich mich, ob das vielleicht irgendeine Form von Zensur ist. Denn der Mangel an Rundungen hat definitiv nichts mit der Vorlage zu tun