Kein Vertrauen in Henry Cavill? Das Superman-Studio wollte den Fanliebling schon vor Jahren ersetzen

Am 10. Juli 2025 betritt mit David Corenswet ein neuer Mann aus Stahl die Leinwand und löst damit Henry Cavill als Superman endgültig ab. Für DC bricht damit eine neue Ära im Kino an, doch der ein oder andere Fan dürfte sich aktuell noch immer an ein längst gescheitertes Film-Universum klammern.

Gerade für eine Rückkehr von Henry Cavill für einen Man of Steel 2 wurden die Stimmen wieder und wieder laut. Doch laut James Gunn ist das schon lange vom Tisch, denn offenbar wollte Warner Bros. vor Jahren auf einen neuen Superman setzen.

Keine zweite Chance für Henry Cavill als Superman

Im Gespräch mit Entertainment Weekly verrät der Co-CEO der DC Studios, dass Warner Bros. ihn mit einem Superman-Film beauftragen wollte, noch bevor er 2021 The Suicide Squad inszenierte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gunn allerdings keine zündende Idee für ein entsprechendes Skript und lehnte ab.

Besonders interessant ist hierbei, dass Warner Bros. einen Superman-Film ins Auge fasste, der auf Henry Cavill in der Hauptrolle verzichten würde. Das ohnehin schon konfuse DCEU hätte damit also auf einmal auf einen anderen Darsteller für einen der wichtigsten Helden gesetzt.

Gunn selbst gibt zu, dass es bei Warner Bros. und DC damals viel chaotischer zuging als heute. Mittlerweile entscheidet James Gunn gemeinsam mit Peter Safran über die Zukunft von Superman, Batman, Wonder Woman und Co. und hat dafür eine einheitliche Vision.

Und nachdem die animierte TV-Serie Creature Commandos Ende 2024 den Anfang gemacht hatte, geht das neue DCU mit Superman am 10. Juli 2025 im Kino in die Vollen. Dabei wird David Corenswet (Pearl, We Own This City) zum Aushängeschild des Superhelden-Universums.

Später folgen Filme wie Supergirl oder The Brave and the Bold und TV-Serien wie Lanterns und Waller. Einen Überblick über das DCU bekommt ihr hier.

Das DCEU, das mit Zack Snyders Man of Steel ihren Anfang fand und in Justice League einen unrühmlichen Gipfel erreichte, ist damit natürlich Geschichte. Die meisten Filme des vorangegangenen Superhelden-Universums kamen mit maximal mittelmäßigen Wertungen daher, während die Einspielergebnisse immer schlechter wurden.

Damit wird nun natürlich besonders spannend, ob James Gunn das Ruder herumreißen kann. Auf seinen Schultern lastet ja nicht nur ein einzelner Kinofilm, sondern die Zukunft eines ganzen Cinematic Universe, das Marvel Konkurrenz machen soll.

Die Prognosen für Superman fallen zumindest schon mal optimistisch aus, und es wird spannend, ob David Corenswet selbst die erbittertsten Cavill-Fans überzeugen kann.