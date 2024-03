Steam: Geniale Singleplayer-Sandbox mit 96 Prozent positiven Reviews kostet gerade nur 5 Euro

In Supraland landet ihr buchstäblich im Rätsel-Sandkasten.

Aktuell bekommt ihr mit Supraland ein außergewöhnliches Sandbox-Spiel besonders günstig bei Steam. Bis zum 13. März könnt ihr den virtuellen Sandkasten für 5 Euro kaufen. Das Beste: Ihr könnt sogar erst mal eine kostenlose Demo herunterladen.

Was ist Supraland?

Supraland ist im tatsächlichen Sinne ein Sandkasten. Ihr rätselt euch in der Ego-Perspektive als Miniatur-Figur durch die Spielwelt, was zumindest optisch an Grounded erinnert. Inhaltlich hat Supraland nichts mit dem Survivalspiel gemein.

Neben den Rätseln müsst ihr aber auch im Nah- und Fernkampf gegen Feinde antreten. Durch den Erwerb weiterer Fähigkeiten erschließt ihr euch neue Areale im Sandkasten.

Für das Spiel war sogar ein DLC geplant, der ist mittlerweile zu einem eigenen Spiel geworden:

1:10 Supraland: Aus dem DLC wird ein eigenes Spiel, der Trailer stellt es vor

Das Spiel stammt vom deutschen Solo-Entwickler David Münnich, als Inspirationsquelle dienten nach eigenen Angaben Zelda, Metroid und Portal. Wie sich das im Spiel niederschlägt, haben wir für euch hier zusammengefasst:

Umfang: Für das Spiel sollt ihr zwischen zwölf und 25 Stunden brauchen. Es gibt neben den Hauptaufgaben auch viele optionale Rätsel. Es handelt sich um reines Singleplayer-Spiel.

Für das Spiel sollt ihr zwischen zwölf und 25 Stunden brauchen. Es gibt neben den Hauptaufgaben auch viele optionale Rätsel. Es handelt sich um reines Singleplayer-Spiel. Geschichte: Die ist, so beschreibt es der Entwickler selbst, minimal und dient nur dazu, dem Spieler eine Aufgabe zu geben.

Die ist, so beschreibt es der Entwickler selbst, minimal und dient nur dazu, dem Spieler eine Aufgabe zu geben. Spielwelt: Ihr befindet euch in einem Sandkasten und seid kaum größer als eine Batterie. Ihr schaltet nach und nach neue Gebiete frei.

Ihr befindet euch in einem Sandkasten und seid kaum größer als eine Batterie. Ihr schaltet nach und nach neue Gebiete frei. Rätsel: Eines der wichtigsten Spielelemente sind die Plattform- und Physik-Rätsel. Im Spielverlauf erhaltet ihr weitere Fähigkeiten für neue Herangehensweisen an die Puzzle.

Eines der wichtigsten Spielelemente sind die Plattform- und Physik-Rätsel. Im Spielverlauf erhaltet ihr weitere Fähigkeiten für neue Herangehensweisen an die Puzzle. Kämpfe: In guter Ego-Shooter-Manier ballert ihr auf Skelettkrieger und andere Gegner. Ihr könnt euren Charakter und eure Waffen mit verschiedenen Upgrades verbessern.

In guter Ego-Shooter-Manier ballert ihr auf Skelettkrieger und andere Gegner. Ihr könnt euren Charakter und eure Waffen mit verschiedenen Upgrades verbessern. Erkunden: Neue Fähigkeiten und Upgrades verstecken sich in Schatztruhen, die ihr in der Welt finden könnt. Es gibt aber auch Händler, die Verbesserungen verkaufen.

Für wen ist Supraland geeignet? Falls ihr euch gerne an Rätseln ein wenig den Kopf zerbrecht und ihr Spaß daran habt, neue Wege durch eine Spielwelt zu finden, ist Supraland vielleicht einen Blick wert.

Wenn ihr nun etwas mehr über das Spiel erfahren wollt, könnt ihr unseren Test zu Supraland zurate ziehen. Bei den Steam-Nutzern kommt das Spiel jedenfalls gut an, insgesamt fallen 97 Prozent der Bewertungen positiv aus.

Eine Erwähnung muss noch eine Kontroverse um den Entwickler finden. Dieser soll in der Vergangenheit einige fragwürdige medizinische Ansichten vertreten haben. In unserem Test konnten wir aber keine Einflüsse im Spiel feststellen.

Werdet ihr euch den Sandkasten in Supraland anschauen und die kostenlose Demo testen? Welche Rätselspiele könnt ihr anderen Spielern sonst noch empfehlen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.