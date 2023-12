Studio hinter dem Survival-Hit Green Hell enthüllt neues Sci-Fi-Spiel mit Fokus auf Basenbau

Die Landschaft schaut in StarRupture längst nicht immer derart heimelig, ja geradezu idyllisch aus.

Die Sonne. Sie ist das lebensspendende Zentrum unseres Sonnensystems und Schwestern von ihr bevölkern milliardenfach das Universum. Ein neues Survival-Basenbauspiel der Green-Hell-Macher wills uns erleben lassen, wie es sich anfühlt ein weniger mild-gestimmtes Heimatgestirn tagtäglich zu erleben.

Willkommen bei StarRupture. Auf Steam gibt es bereits eine Shopseite.

Eine Welt der Katastrophen

StarRupture dreht sich buchstäblich und auf mehreren Ebenen um das Überleben auf einem Planeten, der von Ausbrüchen seines Sternes, genannt Ruptura, regelrecht flambiert wird. Hierdurch wird die Umgebung wiederholt verändert, woran ihr euch anpassen müsst. Obendrein verfügt die offene Welt von Haus aus über verschiedene Biome.

Der Name ist Programm: Das englische Wort Rupture steht im Deutschen für Bruch oder auch Reißen. Beides beschreibt gut, was Ruptura seinem Planeten antut: Er zerstört mit immensen Energien Leben und Umwelt auf ihm. Jedes Mal unterbricht er so die alltäglichen Abläufe und stellt eine Erschütterung des Gewohnten dar. Jede Rupture bringt Wandel. Mehr hierzu erzählen die Entwickler auch in ihrem ersten Devlog.

1:42 StarRupture: Die Sonne ist tonangebend in diesem neuen Basenbau-Survivalspiel

Sammeln, bauen, überleben: Ihr sammelt alleine oder mit maximal drei weiteren Spielern Ressourcen, erkundet die Welt und konstruiert Maschinen, die selbst abbauen, ernten und neue Dinge erstellen.

So baut ihr industrielle Ketten auf, um die Abläufe in eurer Basis zu automatisieren. Die Technologien und Rohstoffe braucht ihr letztendlich, um in der unnachgiebigen Umwelt dauerhaft den Launen des Sterns zu trotzen - und dann sind da noch Aliens.

Außerirdische: Diese besiedeln ebenfalls den Planeten und wollen euch an den Kragen. Da heißt es Waffen basteln, laden und anlegen. Denn die nächste Horde an miefig-gelaunten Monstern kommt bestimmt.

Wann kommt StarRupture raus?

Wir kennen bisher keinen offiziell genannten Releasetermin. Allerdings weisen Wortwahl sowie der Vermerk Bald verfügbar auf Steam darauf hin, dass der Early-Access-Start wahrscheinlich 2024 erfolgen wird - vorher wohl kaum noch.

Diese öffentliche Test- und Entwicklungsphase soll gut ein Jahr andauern. Also erscheint ein finales Erscheinen im Jahr 2025 als realistisch.

Was denkt ihr über diese ersten groben Eindrücke zu StarRupture? Kommt da ein spannender Genremix auf uns zu oder verzichtet ihr schon heute vorweg auf das Sonnenbad? Habt ihr Green Hell schon mal gespielt oder locken euch Survival-Titel eher weniger hinterm Ofen hervor? Schreibt uns von euren Gedanken zu diesem Theme gerne in den Kommentaren unter dem Artikel!