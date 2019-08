Die Nightdive Studios arbeiten derzeit nicht nur an einem vollständigen Remake für das erste System Shock, sondern auch an einer System Shock 2: Enhanced Edition. Das gab der Entwickler jetzt in einem neuen Twitter-Beitrag bekannt. Details zu dem Projekt nannte das Team noch nicht. Grund zur Freude gibt's dennoch, denn System Shock 2 landete auf Platz 20 der 100 besten Rollenspiele.

Wie wird die Enhanced Edition aussehen? Großartige neue Modelle und Grafiken wie bei dem seit einigen Jahren in Entwicklung befindlichen Remake von Teil 1 dürft ihr nicht erwarten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass System Shock 2: Enhanced Edition einen ähnlichen Umfang haben wird wie die Enhanced Edition von Teil 1. Die kam mit höher aufgelösten Texturen, einer vereinfachten Bedienung und Features wie Support für Mods und Achievements.

You asked for it and we are working on it... System Shock 2 Enhanced Edition coming soon!!! ?#RetroGaming #SystemShock2 pic.twitter.com/vV5zBtUfWj — Nightdive Studios (@NightdiveStudio) August 12, 2019

Vom Remake bis Teil 3: Das passiert in Sachen System Shock

Bei System Shock durchzublicken, ist im Laufe der letzten Jahre etwas komplizierter geworden. So gibt es von Teil 1 mit der Enhanced Edition nicht nur ein Remaster (bereits erschienen), sondern zusätzlich noch ein vollständiges Remake namens System Shock (in Entwicklung). Parallel dazu arbeitet der Entwickler Otherside Entertainment mit Deus-Ex-Erfinder Warren Spector an System Shock 3. Hier bringen wir euch kurz auf den aktuellen Stand bei den einzelnen Projekten.

System Shock Enhanced Edition: Die Enhanced Edition von System Shock 1 erschien bereits im Jahr 2015. Alle Besitzer der alten Version bei Steam erhielten des Update auf die überarbeitete Version kostenlos. Wer es kauft, kann fortan wählen, welche Version er starten will. Hier wurde das Original einfach mit einer höheren Auflösung und modernen Features aufgemöbelt.

System Shock Remake: Das System Shock Remake geht einen Schritt weiter als die Enhanced Edition. Hier wird das Spiel in einer neuen Engine komplett nachgebaut. Bereits 2016 angekündigt, verzögerte sich die Entwicklung mehrmals. Das neueste Kickstarter-Update datiert vom 6. August. So gibt es ein kurzes Video der Toiletten zu sehen und neue Bilder vom Leveldesign und den Modellen. Aktuell ist der Release für 2020 angedacht.

System Shock 3: 2015 startete der Entwickler Otherside Entertainment eine Teaser-Webseite zu System Shock 3. Das neueste Update stammt vom März 2019. Auf der Unity Keynote der GDC 2019 zeigte das Team einen kurzen Trailer zu System Shock 3. Das Spiel wird direkt an das Ende von System Shock 2 anschließen: Die KI Shodan überlebte, indem sie ihr Bewusstsein in Rebecca Siddons herunterlud. Das Ereignis wurde bereits in einer kurzen Szene nach den Credits von System Shock 2 gezeigt.

System Shock selbst ist der geistige Vater der Bioshock-Serie. Besonders die Widersacherin Shodan blieb vielen Spielern im Gedächtnis. Das Gameplay lässt sich mit dem später erschienenen Deus Ex vergleichen: Mithilfe vom kybernetischen Verbesserungen erhaltet ihr Fähigkeiten, die euch neue Wege und Vorgehensweisen eröffnen.

