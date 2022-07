Tainted Grail: The Fall of Avalon - Neues Lebenszeichen vom Skyrim-Konkurrenten blutet düstere Fantasy-Stimmung

Wem Tamriel schon immer zu fröhlich war, für wen Drachen nur Kinderkram sind und wer dazu noch überzeugt ist, dass echte Monster in den Schatten wandern, der wird mit Tainted Grail: The Fall of Avalon wahrscheinlich gut bedient werden. Das recht unbekannte Projekt vom Entwicklungsstudio Awaken Realms Digital zeigt im neuen Cinematic Trailer, wie Dark Fantasy auszusehen hat.

Damit ihr nicht wie unser Protagonist im Dunkeln Tappt, guckt euch doch direkt hier besagten Trailer an:

Was wir bisher wissen

Leider sind genaue Infos zum kommenden Open-World-Spiel noch recht rar gesät. Ein paar Dinge sind aber bereits bekannt.

Die Story findet auf der namensgebenden Insel Avalon statt. Nach dem Tod von König Arthur sind die einige trostlose Seelen verzweifelt auf der Suche nach einem Paradies nach Avalon gereist, nur um einen verfluchten Ort wiederzufinden. Womöglich ist unser Protagonist einer dieser gescheiterten Glücksritter.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir was von Fall of Avalon sehen. Bereits vor einem halben Jahr erschien ein kurzer Teaser-Trailer, der auch Gameplay-Ausschnitte zeigt. Aber seht einfach selbst:

Ein finales Release-Datum ist noch nicht bekannt. Das Spiel soll aber Ende dieses Jahres noch in den Early Access starten – wann genau, ist aber ebenfalls unklar.

Tainted Grail: The Fall of Avalon - Screenshots des Trailers ansehen

Was ist eigentlich Tainted Grail?

Tainted Grail ist für Brettspiel-Enthusiasten vielleicht bereits ein Begriff. Im Jahr 2018 landete Tainted Grail: The Fall of Avalon nämlich auf Platz 1 der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen in der Kategorie Brettspiele.

Das düstere Universum hat es auch schon bereits auf den PC geschafft: Letztes Jahr erschien mit Tainted Grail: Conquest ein Deckbuilder mit Rollenspiel-Aspekten. Das sah nicht nur echt schick aus, sondern überzeugte auch auf Steam. 91 Prozent positive Rezensionen konnte sich das Spiel dort sichern. Schaut euch daher gerne mal unsere Spielvorstellung zu Tainted Grail: Conquest an.

Seid ihr auf Fall of Avalon gespannt oder hat euch der Trailer kalt gelassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!