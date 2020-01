In Tainted Grail zieht eine Gruppe der besten und heldenhaftesten Abenteurer los, um Kamelot zu finden, den Gral zu bergen und das Land zu retten. Doof nur, dass diese Helden einfach nie zurückkehren. Deswegen müsst ihr jetzt ran, in einem verzweifelten Akt die verbliebenen Dorfbewohner sammeln und die Welt doch noch irgendwie vor dem Untergang retten.

Das Spiel nutzt die König-Artus-Saga als Vorlage, verleiht dieser aber einen düsteren Twist. Artus selbst ist gestorben und Avalon von einer Plage, die sich »Wyrdness« nennt, überzogen. Die letzten Dörfer wurden um so genannten Menhirs errichtet, die Schutz vor dieser Seuche bieten.

Vom Brett- zum Videospiel: Tainted Grail basiert auf dem Kickstarter-Projekt Tainted Grail: The Fall of Avalon. Das war 2018 der erfolgreichste Kickstarter in der Kategorie Brettspiele und wurde mit mehr als 5 Millionen Euro unterstützt. Backer des Brettspiels erhalten das PC-Spiel kostenlos.