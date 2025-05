Im neuen Rollenspiel Tainted Grail könnt ihr Gegner buchstäblich »cheesen« und es ist köstlich

Eure Gegner werden in Tainted Grail mit einem absurden Zauber einfach zu Käse.

Käse ist ohne Zweifel eine der größten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Kein Wunder also, dass dieses köstliche Nahrungsmittel auch in vielen Spielen mehr oder weniger prominent auftritt. Im Rollenspiel Tainted Grail: The Fall of Avalon gibt es sogar einen Käsezauber, der erstaunlich tödlich ist.

Ein unendlicher Käsevorrat

Neben klassischer Magie wie Feuerbällen oder Heilzaubern gibt es in Tainted Grail auch einen Zauberspruch namens Rumpolt's Revenge . Wie jeder andere Zauber im Rollenspiel hat er zwei Wirkungen, je nachdem ob ihr die Zaubertaste kurz drückt oder lange haltet:

Taste drücken: Wir verwandeln unser Blut in Käse, spawnen also Käseecken und verlieren dafür Gesundheit

Wir verwandeln unser Blut in Käse, spawnen also Käseecken und verlieren dafür Gesundheit Taste halten: Wir feuern einen Käsestrahl ab, der unsere Gegner nach kurzer Zeit in Käse verwandelt.

Im obigen Video sieht man den Käsezauber in Aktion. Von unseren Gegnern bleibt schließlich nur noch ein Haufen Hartkäse und glücklicherweise auch die wertvollen Items in seinen nicht mehr vorhandenen Taschen.

Aber auch der Käse selbst, den wir herstellen , ist von großem Nutzen. Zwar ist seine Entstehungsart etwas unappetitlich, doch im Spiel taugt er trotzdem als Kochzutat. Sammeln wir das Milchprodukt ein, können wir ihn zum Herstellen von Nahrungsmitteln nutzen, die uns heilen und andere nützliche Vorteile bieten.

Kombinieren wir drei Käsestücke in einem Kochtopf, ergibt das außerdem ein besonderes Nahrungsmittel, das den vielversprechenden Namen Käseball des Verderbens trägt und immerhin 84 Trefferpunkte heilt. Und als wären das noch nicht genug Käsewitze, gibt es außerdem noch eine geheime Errungenschaft, die ihr freischaltet, wenn ihr die Person in Käse verwandelt, die euch den Zauber beigebracht hat.

Sie trägt den Namen Ironic , was zusammen mit dem Symbol ein klarer Hinweis auf das bekannte Meme von Imperator Palpatine aus Star Wars ist.

5:43 Rollenspiel mit Gefängnisausbruch: Tainted Grail fängt an, wie es sonst nur Bethesda-Spiele tun

Um den Käsezauber selbst zu bekommen, müsst ihr mit Orlaith sprechen, einer Händlerin, deren Stand sich in einer Burg im Südwesten des ersten Gebiets (Hörner des Südens) befindet. Sie gibt euch mehrere Quests, die euch zu der Person führen, die euch den Zauber beibringt.

Wie schon erwähnt, ist Tainted Grail längst nicht das einzige Spiel, in dem Käse eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielt. Wenn ihr in Baldur's Gate 3 etwa nicht aufpasst, werdet ihr in einen Käselaib verwandelt. Und wer in Witcher 3 den versteckten Käsedungeon besucht hat, wird diese wohlriechende Erfahrung (und das einzigartige Schwert als Belohnung) wohl kaum vergessen haben.