Das hätte fast der Plot eines Terminator-Spinoffs sein können: In Valves klassischem Multiplayer-Shooter Team Fortress 2 gehen Bots auf die Jagd nach anderen Bots. Damit wenden Spieler quasi die Waffen von Cheatern gegen sie.

Es gibt schon länger Berichte, dass Cheater selbst Bots erschaffen, die mit Aimbot auf die Jagd nach ehrlichen Spielern gehen. In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden allerdings. Diesen frustrierenden Umstand nehmen nun offenbar genervte Nutzer zum Anlass, die Cheater mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber wie sieht das im Spiel aus? Ihr könnt euch hier ein kurzes Video von den Bots anschauen, die durch wildes Gezappel und den Blick nach oben auffallen:

Link zum YouTube-Inhalt

Das Besondere: Angeblich sind die Bots so programmiert, dass sie ehrliche Spieler in Frieden lassen. Stattdessen greifen sie gezielt Bots an, die Cheats verwenden. Kritiker auf Twitter vermuten aber auch, dass die Terminator-Bots die Situation noch verschlimmern könnten.

Für kurze Zeit mag das ein witziger Anblick sein. Es ist aber schwer vorstellbar, dass man dauerhaft Spaß in einer Runde haben kann, in dem sich cheatende Bots gegenseitig bekämpfen. Das Ausmaß, wie viele Cheater-Bots in Team Fortress 2 aktiv sind, ist nicht bekannt. Zumindest aber häufen sich in den vergangenen Monaten die Berichte.

Beliebtheit ungebrochen

Team Fortress 2 erfreut sich seit nunmehr 13 Jahren großer Beliebtheit. Noch im August 2020 waren im Schnitt fast 67.000 Spieler gleichzeitig aktiv (via Steam Charts). Valve unterstützt den Team-Shooter weiterhin mit Updates.

Ob auch die neuerlichen Bot-Attacken bei Valve auf der Agenda stehen, bleibt vorerst offen. Wir haben die Entwickler um eine Stellungnahme gebeten und werden diese Meldung aktualisieren, wenn wir Antwort erhalten.