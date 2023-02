Team Fortress 2 überrascht nach Jahren mit großem Update, aber Fans müssen es selbst machen

Das letzte große Update zu Team Fortress 2 ist bald vier Jahre her und das letzte Event fand 2017 statt -quasi eine halbe Ewigkeit! Obwohl sich der Shooter noch immer großer Beliebtheit erfreut, hat die lange Content-Abstinenz für Unmut in der Community geführt. Bis auf kleine Item-Änderungen gab es einfach nicht viel Neues.

Lässt Valve also das Spiel sterben? Nein! Die Entwickler melden sich nun – wie sie selbst sagen, ganz altmodisch über einen Blogpost zurück und kündigen für diesen Sommer ein dickes Update an!

Wenn ihr euch dafür gleich ein bisschen in TF2-Stimmung bringen wollt, schaut euch doch mal den amüsanten Kurzfilm zum Mercenary Park an:

4:16 Team Fortress 2 - Witziger Kurzfilm stellt die Map Mercenary Park vor

Was letztlich in dem dicken Content-Update steckt, wissen wir noch nicht – genauso wenig wie die Entwickler selbst. Die neuen Inhalte sollen nämlich gemeinsam mit der Community über den Steam Workshop entstehen. Valve scheint dabei nichts auszuschließen: Maps, Items, Effekte und Kriegsbemalungen werden als Beispiel gebracht. Zeit habt ihr bis zum 1. Mai, dann werden die besten Inhalte im Workshop von den Entwicklern herausgepickt. Wann genau das Update dann im Sommer live geht, ist noch nicht bekannt.