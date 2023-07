Da ist auch der Scout ratlos. Bei 100 Spielern sieht TF2 sehr chaotisch aus.

Team Fortress 2 ist einfach nicht tot zu kriegen. Auch über 16 Jahre nach seinem ursprünglichen Release wird der Shooter von der Community fleißig gespielt. Vor gerade einmal zwei Wochen erreichte der Team-Shooter sogar ein neues Rekordhoch bei den Spielerzahlen.

Grund für die andauernde Liebe dürfte wohl auch die Tatsache sein, dass Entwickler Valve das Spiel trotz seines hohen Alters auch weiterhin mit Updates versorgt. Diese Woche lief wieder ein frischer Patch vom Stapel.

Chaos auf eigene Gefahr

Wenngleich ein wesentlicher Spaßfaktor von Team Fortress schon immer sein wuseliges und chaotisches Gameplay war, dürfte das neue Update vom 25. Juli das Chaos auf eine neue Dimension heben.

Denn der Patch verdreifacht mal eben die maximale Spielerzahl! Statt wie bisher mit 32 könnt ihr euch nun mit bis zu 100 Spielern auf den Multiplayer-Maps tummeln. Das geschieht allerdings auf eigene Gefahr.

Denn wie Valve in den Patchnotes mitteilte, sind 50v50-Gefechte zwar jetzt theoretisch möglich, empfohlen werden sie aber nicht. Denn ein stabiles Laufen des Spiels könne in diesem Modus nicht garantiert werden.

Das heißt aber nicht, dass Team Fortress 2 gleich abraucht, wenn ihr eine 100er Runde startet. Stattdessen sieht der Chaos-Modus sogar verdammt spaßig aus, wie folgendes Video beweist. Die Framerate könnte aber leiden...

Was bringt der Patch sonst noch?

Neben den deutlich größeren Gefechten bringt das Update vor allem jede Menge kleinere Bugfixes - ja, scheinbar sind auch in einem 16 Jahre alten Spiel noch immer kleine Fehlerchen auszumerzen. Nachfolgend haben wir einige wichtige Fixes und Features für euch aufgelistet; die vollständigen Patchnotes könnt ihr bei Bedarf auf der Webseite von Team Fortress nachlesen.

Die Roboter im Mann vs. Machine Modus werden durch eine Überprüfung immun gegen Pushback.

Die maximale Spielerzahl wurde auf 100 erhöht.

Probleme mit dem HUD in einigen Spielmodi wurden gelöst.

Diverse Fixes für die Map Altitude .

. Diverse Fixes für die Map Cascade .

. Diverse Fixes für die Map Steel .

. Diverse Fixes für die Map Phoenix .

. Mehrere gelöste Probleme auf den Karten Distillery, Tinyrock, Nucleus und Skirmish.

Was haltet ihr vom neuen Team Fortress 2 Update? Habt ihr jetzt Lust, auch in chaotische 50v50 Gefechte zu stürzen oder habt ihr TF2 schon vor Jahren aufgegeben. Schreibt uns eure Meinung zum Patch doch gerne in die Kommentare.