Macher von Dying Light teasern "epische Fantasy Open World" an und zeigen ein erstes Bild

Das Entwicklerstudio Techland, das mit Dead Island, Dying Light und dessen Nachfolger viele Fans gewinnen konnte, hat offiziell sein nächstes großes Spiel angekündigt. Doch statt einer düsteren Zombie-Apokalypse erwartet euch diesmal eine farbenfrohe und exotische Fantasy-Spielwelt.

Fantasy statt Zombies: Das wird Techlands neue Open World

Auf Twitter hat das Entwicklerstudio am 16. März 2023 einen kleinen Vorgeschmack auf sein kommendes Spiel veröffentlicht.

Bei dem AAA-Projekt soll es sich um einen Fantasy-Epos mit exotischer, offenen Welt handeln. Das erste Artwork zum Spiel unterstreicht diese Aussage: Es lässt sich eine opulente Fantasielandschaft mit Ruinen, Papageien und Äffchen erkennen. Im Himmel thront ein in Stücke gerissener Mond.

Das Bild könnt ihr euch hier in voller Größe ansehen:

Die Fantasy Open World von Techland hat noch keinen Namen und keinen Release.

Das Ziel der Entwickler sei es, einen fesselnden, auf die Geschichte fokussierten #AAA-Titel zu entwickeln, der die besten Aspekte des Gameplays, für die Techland bekannt ist, kombiniert und verfeinert .

Ihr könnt also sicherlich wieder eine Open World erwarten, die sich gemäß euren Entscheidungen verändert. Auch das Parkour-System aus Dying Light, mit dem sich nicht nur flink, sondern auch enorm cool durch die Spielwelt bewegt, könnte ein Comeback feiern - schließlich hängt die Figur im Artwork bereits ziemlich akrobatisch an einem Baum.

Bereits im Mai 2022 hatte Techland angekündigt, eine Fantasy-Open-World entwickeln zu wollen. Dafür wurden viele neue Entwickler angeheuert, die unter anderem an The Witcher 2 und 3 oder auch am Shooter Deathloop mitgewirkt haben.

Bereits bis 2015 arbeitete Techland an einem Spiel mit Fantasy-Setting namens Hellraid. Das Projekt wurde allerdings eingestellt und wurde stattdessen in abgewandelter Form als DLC für Dying Light veröffentlicht.

Wie seht ihr das: Habt ihr Lust auf eine neue Open World der Dyling-Light-Macher mit einem Fantasy-Setting? Welche Verbesserungen erwartet ihr im Vergleich mit Dying Light 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!