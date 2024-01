Andor: Zu Staffel 2 der besten Star-Wars-Serie gibt es jetzt ein vielversprechendes Update

Staffel 2 von Andor lässt (höchstwahrscheinlich) bis 2025 auf sich warten. Schade, schade. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Andor lässt sich guten Gewissens als eine der besten, wenn nicht sogar die beste Star-Wars-Serie bezeichnen.

Das Prequel zu Rogue One hat 2022 nicht nur Fans den Teppich unter den Füßen weggezogen. Denn Tony Gilroy schusterte eine fantastische Geschichte zusammen, die außerhalb des Sternenkrieg-Universum funktionieren würde.

Mit entsprechend viel Vorfreude wird die zweite und damit finale Staffel erwartet. Doch kommt mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr 2024 raus: Erst vor wenigen Wochen bestätigte Disney, dass dieses Jahr neben Skeleton Crew und The Acolyte keine weiteren Live-Action-Serien anlaufen beziehungsweise fortgesetzt werden.

Diego Luna ist schon bald fertig mit Andor

Jetzt gibt es aber zumindest ein vielversprechendes Update zu Andor: Staffel 2. Im Gespräch mit Variety bestätigt Hauptdarsteller Diego Luna, dass sich seine Dreharbeiten schon sehr bald ihrem Ende nähern:

Ich habe noch sieben Tage. Morgen fliege ich zurück nach London und dann bringen wir es zu Ende. Die erste Staffel entstand unter sehr, sehr schwierigen Umständen. Zuerst kam die Pandemie, jetzt gab es den Streik. [Das Warten] wird es wert sein.

Natürlich bedeutet das Ende für Diego Lunas Dreharbeiten nicht automatisch, dass die komplette Produktion ihre finale Phase erreicht.

Damit können noch immer Szenen für andere Darsteller und darüber hinaus anstehen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es bei der zweiten Andor-Season nochmal zu Nachdrehs kommt.

2:24 Kleiner Rückblick gefällig? Der offizielle Trailer zu Andor: Staffel 1

Was bedeutet das für den Release von Andor: Staffel 2?

Trotzdem handelt es sich bei Diego Lunas Statement um das konkreteste Update zu Andor seit Langem. Sollte die Star-Wars-Serie damit auf ihre Post-Produktion zusteuern, lässt sich vielleicht sogar eine vorsichtige Prognose bezüglich des Release-Termins treffen.

Damit könnte Andor: Staffel 2 Anfang 2025 bei Disney Plus starten. Theoretisch wäre sogar noch ein Release gegen Ende 2024 nicht unrealistisch, doch zumindest aktuell und offiziell entspricht das nicht den Plänen von Disney.

Mit ziemlicher Sicherheit soll der neue Star-Wars-Content aber auch gezielt gestreut werden, damit man sich nicht gegenseitig überschattet.

Habt ihr die erste Season von Andor bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat sie euch gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2 der Star-Wars-Serie? Auf welches neue Krieg-der-Sterne-Projekt freut ihr euch am meisten - sowohl im Kino als auch für Disney Plus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!