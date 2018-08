Tekken trifft Walking Dead - Negan als neuer DLC-Charakter vorgestellt

Tekken 7 war einer der großen Titel auf gerade beendeten EVO 2018. Das Kampfspielturnier in Las Vegas hatte aber nicht nur für Profis und Zuschauer etwas zu bieten. Tekken-Boss Katsuhiro Harada stellte zum Abschied auf der Bühne noch die Season 2 mit drei ihrer sechs neuen Kämpfer vor. Und hier gab es neben zwei alten Bekannten überraschenderweise Negan aus The Walking Dead zu bewundern. Der Bösewicht wird mit seinem Baseballschläger das Feld aufmischen und zur Kämpferriege in Tekken stoßen.

Wesentlich weniger überraschend gesellen sich Anna Williams und Lei Wulong zum Aufgebot hinzu. Anna ist die Zwillingsschwester von Nina Williams, gegen die sie im Trailer auch gleich kämpft. Lei Wulong feierte sein Debüt ursprünglich in Tekken 3 und ist als versoffener Detektiv bekannt, der seinen Shaolin-Kampfstil mit Drunken-Elementen mischt. Im Trailer unter dem Absatz seht ihr die neuen Kämpfer in Aktion

