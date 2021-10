Tests bei GameStar: Livestream-AMA mit der Chefredaktion

Wer GameStar.de in den letzten Monaten regelmäßig besucht hat, wird festgestellt haben, dass der Großteil unserer Testartikel eine Plus-Mitgliedschaft erfordert. Warum das so ist, haben wir schon häufig in den jeweiligen Artikelkommentaren erläutert. Dabei gab es aber auch den berechtigten Hinweis, dass es doch ganz schlau wäre, das alles mal in einem Artikel aufzubereiten.

Deshalb haben für euch ein FAQ zusammengestellt, in dem wir die häufigsten und wichtigsten Fragen zu Tests auf GameStar.de transparent beantworten:

0 54 Mehr zum Thema Tests bei GameStar: Antworten auf die meistgestellten Fragen

Außerdem stellen sich Micha und Heiko aus der Chefredaktion euren Fragen in einem Livestream-AMA:

Wann? 22. Oktober um 18 Uhr

22. Oktober um 18 Uhr Wo? Auf unserem Twitch-Kanal Monsters & Explosions oder hier in diesem Artikel.

Auf unserem Twitch-Kanal Monsters & Explosions oder hier in diesem Artikel. Wie lange? Bis 19:30 Uhr. Vielleicht auch ein bisschen länger.

Bis 19:30 Uhr. Vielleicht auch ein bisschen länger. Was? Eure Fragen zum Thema "Tests auf GameStar.de"