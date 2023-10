Die Testwertungen zu Alan Wake 2 sind fast zu gut, um nicht ein Traum zu sein

Da muss Alan gar nicht so verängstigt dreinblicken, die Wertungen sind doch super!

Alan Wake 2 sieht nicht nur grafisch phänomenal aus, auch das gesamte Spiel ist wohl ein einziger Leckerbissen. Da sind sich die internationalen Tester jedenfalls einig, die Wertungen können sich durchaus sehen lassen.

Das Horror-Abenteuer erscheint am 27. Oktober, also am Tag der Veröffentlichung dieses Artikels! Damit ihr einen besseren Eindruck von Alan Wake 2 erhaltet, kommen wir aber nun zu den Meinungen der Tester ... und der Launch-Trailer schadet sicherlich auch nicht!

1:48 Der Albtraum ist da: Alan Wake 2 könnte im Launch-Trailer kaum stimmungsvoller sein

Alan Wake 2: Die internationalen Wertungen im Überblick

Die Durchschnittswertung von 88 Punkten auf Metacritic für die PlayStation-Fassung spricht schon Bände, auf dem PC rühmt sich das buchstäblich traumhafte Spiel sogar mit 92 Punkten. Zum Zeitpunkt dieses Artikels beteiligten sich bereits 37 Rezensionen bei der PS5, die Epic-Version wurde von 26 Redakteuren bewertet.

Webseite Wertung GamesRadar+ 100 Player 2 100 VGC 100 Gamereactor UK 100 Screen Rant 100 TheSixthAxis 100 GameSpot 100 Press Start Australia 95 Harcore Gamer 90 IGN 90 PCGamesN 90 Gamepressure 90 Guardian 80 Game Informer 78 Metro GameCentral 60 Game Rant 50

Das sagen die internationalen Kritiker zu Alan Wake 2

GamesRadar+ ist hin und weg von dem Horror-Trip, eine 100er-Wertung ist das Ergebnis:

Alan Wake 2 ist eine seltsame, fantasievolle und wirklich ehrgeizige Fortsetzung, die eure Erwartungen immer wieder auf den Kopf stellen werden. Auch wenn es einigen der größeren Konzepte von Remedy Entertainment an Raffinesse mangelt, können ein paar Ecken und Kanten nicht von einem durchweg überzeugenden und verblüffend originellen Abenteuer ablenken. Ihr werdet in dieser Generation nichts Vergleichbares wie Alan Wake 2 finden.

VGC ist nicht weniger begeistert und vergibt ebenfalls die volle Punktzahl:

Alan Wake 2 ist ein sehr selbstbewusstes, oft bahnbrechendes Spiel voller Überraschungen, das Remedy in Bestform präsentiert. Die Schießerei ist nicht überragend, aber ansonsten ist Alan Wake 2 ein Horror-Thriller, den man nicht verpassen sollte.

IGN dagegen schaltet einen Gang runter und vergibt eine 90er-Wertung - was noch immer herausragend ist:

Alan Wake 2 ist eine großartige Survival-Horror-Fortsetzung, die den Kult-Klassiker im Vergleich dazu wie einen groben ersten Entwurf erscheinen lässt.

2:50 Alan Wake 2 fasst im Trailer die Story des ersten Teils zusammen

Nur äußerst wenige Rezensionen finden sich unter 80 wieder, bei Game Rant sieht das aber anders aus. Die sind mit dem Gameplay von Alan Wake 2 unzufrieden, aber auch die Technik macht ihnen zu schaffen. Daher folgt eine deutlich niedrigere Wertung von 50 Punkten:

Alan Wake 2 verdient Anerkennung für das, was es mit seiner Grafik und seinem Audiodesign erreicht hat, aber viele werden vom Gameplay und der Geschichte enttäuscht sein. Selbst wenn es die ziemlich frustrierenden technischen Probleme des Spiels nicht gäbe, wäre Alan Wake 2 wegen seiner Unzulänglichkeiten in diesen Bereichen eine Enttäuschung.

Sowohl unsere Kollegen von GamePro als auch wir bei GameStar erhielten die Keys des Spiels sehr knapp vor Embargo-Fall, weshalb wir bisher eine Wertungstendenz für euch bereithalten.

Natalie schätzt Alan Wake 2 nach 17 Stunden Spielzeit in ihrem vorläufigen Test auf eine 83-87 ein:

Eine surreale Horror-Odyssee, die beweist, dass auch Blockbuster richtig mutig sein können.

Dennis von GamePro sieht in dem Horror-Trip etwas mehr und vergibt eine Tendenz von 87-92 Punkten:

Alan Wake 2 ist mit kleinen Abstrichen bislang das Spiel, das ich mir 13 Jahre lang in meinen kühnsten Träumen gewünscht habe. Sollte die zweite Hälfte an die Qualität anknüpfen, bekommen wir in einem unfassbar starken 2023 einen weiteren Kandidaten für das beste Spiel des Jahres.

