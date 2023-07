Blanker Po in Sci-Fi-Klassiker: In einem 34 Jahre alten James Cameron-Film versteckt sich ein absurder Streich

Vielleicht nicht super gut gealtert, aber für 1989 sowas von revolutionär: The Abyss von James Cameron. Bildquelle: 20th Century Fox

Könnt ihr euch noch an The Abyss erinnern? Der Sci-Fi-Klassiker von James Cameron startete 1989 mit dem charmanten Untertitel Der Abgrund des Todes in den deutschen Kinos. Im Gegensatz zu vielen anderen Werken des Kult-Regisseurs wird heute über The Abyss nicht mehr ganz so viel geredet.

Das macht den Film aber nicht weniger wegweisend für die gesamte Kinoindustrie. Denn mit seinen revolutionären Wasser-Effekten - die zugegebenermaßen heute nicht mehr ganz so frisch aussehen - sollte James Cameron die dafür aufgewandte CGI-Technologie ein ganzes Stück voranbringen.

Worum geht es in The Abyss?

Es gibt aber noch einen ganz anderen Aspekt, über den bei The Abyss gerne mal geredet beziehungsweise gelacht wird. Im Film versteckt sich nämlich ein aberwitziger Fehler, den nicht jeder Zuschauer zu Gesicht bekommen hat. Doch zuerst müssen wir ein klein wenig ausholen!

Die Story von The Abyss dreht sich um ein amerikanische Atom-U-Boot, das unter mysteriösen Umständen gesunken ist. Deswegen macht sich ein Team aus speziell ausgebildeten Navy Seals (unter anderem Michael Biehn) zusammen mit der Ingenieurin Lindsay Brigman (Mary Elizabeth Mastantonio) zum Grund des Meeres auf, um der Sache auf den … nun ja, Grund zu gehen.

Den offiziellen Trailer zu The Abyss könnt ihr euch hier ansehen:

Dieser Filmfehler sorgt garantiert für Lacher

Solltet ihr The Abyss noch nicht gesehen haben und das vorhaben, gehen wir hier mal nicht weiter ins Detail. Um einen kleinen Spoiler kommen wir aber nicht herum: Im Finale des Streifens wird die Erde von gigantischen Wasserfontänen bedroht, wobei wir endlich auf den eigentlichen Filmfehler zu sprechen kommen.

Als eine Menschenmenge panisch vor den Wassermassen zu fliehen versucht, können Zuschauer nämlich einen Statisten beobachten, dem einfach so und ohne Vorwarnung die Hose runtergezogen wird. Was auch immer dem Kerl durch den Kopf gegangen sein muss, über seine Prioritäten ist er sich offenbar völlig im Klaren.

Schaut dafür einfach mal in den folgenden Video-Clip bei Minute 00:58 und achtet auf den Herren am linken Bildrand:

Wo kann ich The Abyss heute gucken?

Leider haben diesen wirklich absurden und herrlich unpassenden Moment wahrscheinlich nur die wenigsten Zuschauer von The Abyss zu sehen bekommen. Denn in bestimmten Fassungen des Films (zum Beispiel der Widescreen-Version) ist das Bild ab der Hüfte des Hosen-Runterzieh-Opfers abgeschnitten. Welch Schande!

Wollt ihr euch jetzt mal selbst mit dem 34 Jahre alten Sci-Fi-Klassiker beschäftigen, wird das ein bisschen knifflig. Im Zweifel müsst ihr euch irgendwo eine physische Version des Films besorgen, denn The Abyss ist momentan bei keinem einzigen Streamingdienst im Angebot - weder im regulären Programm, noch zum Mieten oder Kaufen.

Habt ihr The Abyss von Regisseur James Cameron bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Welcher Leindwandstreifen des Kult-Filmemachers ist euer absoluter Favorit? Wie gut haben euch zum Beispiel die Avatar-Filme gefallen und freut ihr euch auf die geplanten Fortsetzungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!