The Acolyte: Die neue Star-Wars-Serie wird von Kritikern gelobt und von Fans abgestraft

Ist die Macht mit The Acolyte? Darüber herrscht noch Uneinigkeit im Rat der Kritiker und Fans.

Star-Wars-Fans wissen es natürlich schon längst, aber wir rufen es trotzdem noch einmal aus voller Kehle in die weit, weit entfernte Galaxis hinaus: The Acolyte ist auf Disney Plus gestartet.

Ab sofort können also nicht nur Kritiker, sondern auch Fans dem Jedi-Meister Sol (Lee Jung-jae) dabei zuschauen, wie er gemeinsam mit seiner ehemaligen Padawan Osha (Amandla Stenberg) eine Reihe an mysteriösen Mordfällen aufklären muss.

Aber taugt die Serie überhaupt was? Wir haben uns für euch auf etablierten Bewertungsportalen umgesehen und die Meinungen von Kritikern wie Fans gleichermaßen gesammelt, um ein ausgewogenes Stimmungsbild zu erhalten. Das Ergebnis erfahrt ihr jetzt, möge die Macht mit euch sein!

Die internationalen Kritikerstimmen zu The Acolyte

Bei Kritikern kommt The Acolyte noch relativ gut weg. Auf Metacritic reicht es derzeit zwar nur für einen Durchschnitt von 69 Punkten, doch auf Rotten Tomatoes kann die Star-Wars-Serie immerhin 88 Prozent positive Meinungen vorweisen.

Eine Auswahl der internationalen Kritiken Empire Magazine (3 / 5 Punkte) »Es wäre zwar unfair, diese breit angelegte Heimatserie mit Andors kantigem, erwachsenengerechtem Auflug zu vergleichen, aber bisher ist The Acolyte nicht der mutige Schritt nach vorn, den wir uns erhofft hatten.« - James Dyer Zur vollständigen Kritik Mashable »The Acolyte ist nicht nur ein fesselnder Thriller, sondern eine der größten Stärken der Serie ist die Vertiefung unseres Verständnisses der Macht - ihre Verwendung, ihre Grenzen und wer sie ausüben darf.« - Belen Edwards Zur vollständigen Kritik RogerEbert.com (3 / 4 Punkte) »Es sind die Ideen, die in The Acolyte aufblühen - die reiche Mythologie des Universums, um zu erforschen, wie unsere Kindheit uns vernarbt, und was wir mit diesem Schmerz tun.« - Clint Worthington Zur vollständigen Kritik Hollywood Reporter »Es gibt schlimmere Eigenschaften für eine neue Serie als ein Übermaß an Potenzial - und wo auch immer diese Serie endet, sie hat genug im Gepäck, damit sich die Reise lohnt.« - Angie Han Zur vollständigen Kritik Variety »Indem sich The Acolyte die Erlaubnis gibt, die Star Wars-Mythologie auf die Probe zu stellen, entfaltet die Serie denselben Sinn für Neugier, den sie für ihr eigenes Universum an den Tag legt.« - Alison Herman Zur vollständigen Kritik Screen Rant (3,5 / 5 Punkte) »Mit einem spannenden Geheimnis, großartigen Kampfszenen, einer starken Produktionsarbeit und einer soliden Besetzung bieten die Episoden 1 und 2 von The Acolyte eine dunkle, vielversprechende Grundlage.« - Lewis Glazebrook Zur vollständigen Kritik Looper.com (8 / 10 Punkte) »Ob die Lösung dieses Mysteriums genauso befriedigend ausfällt wie dessen Aufbau, bleibt abzuwarten, aber wenn die vier Episoden […] ein Indikator sind, ist The Acolyte bereit, die nächste große Star-Wars-Geschichte zu werden.« - Matthew Jackson Zur vollständigen Kritik ComicBookMovie (4 / 5 Punkte) »Star Wars, wie ihr es noch nie zuvor gesehen habt: The Acolyte besticht durch eine beeindruckende Besetzung, ein fesselndes Setting und ein Mysterium, das einen immer wieder zurückkehren lässt. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die Serie auch wirklich einschlägt.« - Josh Wilding Zur vollständigen Kritik

Das sagen Fans zu The Acolyte

Fans hingegen finden oft kein gutes Haar an The Acolyte. Diese Kritik sollte aber keineswegs unbeachtet bleiben. Denn unter zahlreichen stumpfen Abwertungen wegen den üblichen Wokeness-Vorwürfen finden sich auch viele differenzierte Meinungen, die ihre Kritikpunkte klar benennen und auch begründen.

Der Rotten-Tomatoes-User Sam Q kann The Acolyte sogar noch einiges abgewinnen, stört sich aber vor allem an der schauspielerischen Leistung des Casts:

[…] The Acolyte hat eine interessante Geschichte zu erzählen, aber die schauspielerischen Leistungen sind schwach. […] Die Kulissen und Spezialeffekte sind großartig, aber trotzdem hatte ich manchmal das Gefühl, eine Folge von Wendy Wu zu sehen. The Mandalorian und Boba Fett sind großartig, aber das hier war für mich ein Wechselbad der Gefühle.

Kritischer äußert sich da Martin Z, der kein gutes Haar am Auftakt der Serie lässt:

The Acolyte bleibt mit seinem unregelmäßigen Tempo und der oberflächlichen Charakterentwicklung hinter meinen Erwartungen zurück. Trotz des Versuchs, einen Krimi mit klassischen Star-Wars-Elementen zu vermischen, wirkt die Umsetzung unzusammenhängend und lässt den erforderlichen düsteren Ton vermissen. Amandla Stenbergs Leistung ist inkonsistent und die zahlreichen Kampfszenen wirken oft deplatziert. Die praktischen Effekte und Stunts sind zwar lobenswert, können aber nicht für die insgesamt glanzlose Erzählweise und den erzwungenen Aufbau der Welt entschädigen.

Ein anderes Fan-Review stört sich vor allem an Kostümen, Make-up und anderen praktischen Dingen:

Als Leser [der High-Republic-Bücher/-Comics] war das enttäuschend. […] Die Kostüme, das Make-up, die Haare und die Kulissen sind grauenhaft. Wo sind die 180 Millionen Dollar Budget geblieben? Die Musik ist einfach schrecklich und versucht, die Vorgängerfilme zu kopieren. Man muss [den Serienschöpfern] zugute halten, dass sie neue Planeten erschaffen haben. Aber sind sie frisch, neu und einfallsreich? Nein, nicht wie in Andor oder The Mandalorian. Die Action und die Choreografie waren okay, aber es steckte keine Emotion dahinter.

Aber wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr bereits The Acolyte geschaut und wenn ja, wie gefällt euch die Serie bislang? Gehört ihr zu denen, die vom Gesehenen angetan sind, oder schließt ihr euch der Kritik an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare?