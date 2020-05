The Ascent sieht aus wie ein neon-leuchtendes Cyberpunk-Diablo

Wie Diablo ausgesehen hätte, wenn es statt in einer düsteren Fantasy-Welt, in einer nicht weniger finsteren Cyberpunk-Zukunft angesiedelt wäre, zeigt The Ascent. Im Action-Rollenspiel ist der mächtige Ascent-Konzern zusammengebrochen und hat eine ganze Stadt ins Chaos gestürzt.

Jetzt müsst ihr euch durch Schergen konkurrierender Megakonzerne kämpfen. Statt Magie nutzt ihr fortschrittliche Technik, an der es in einem Cyberpunk-Szenario natürlich nicht mangelt. Futuristische Waffen und hochentwickelte Cyberware stehen für euren Kampf zur Verfügung.

83 36 Mehr zum Thema Wie ist es, Diablo 1 heute zum ersten Mal zu spielen?

Darum geht's in The Ascent

The Ascent ist ein Action-RPG in der Iso-Perspektive: Wir schauen also von schräg oben auf unsere Spielfigur und steuern sie so durch die Spielwelt. Wir können das Spiel als Einzelspieler oder im Koop zusammen mit bis zu drei Freunden erleben.

The Ascent - Screenshots ansehen

Schauplatz »Arkologie«: Die Metropole des Ascent-Konzerns wird bevölkert von verschiedenen Wesen aus der ganzen Galaxis. Die neon-leuchtenden Hochhausschluchten prägen das Cyberpunk-typische Stadtbild. Mehrere Bezirke wie Slums und Reichen-Viertel sollen für Abwechslung sorgen.

Der Gameplay-Loop: Wie beim Vorbild Diablo besteht das Gameplay grob aus zwei Kernaspekten: Kämpfen und Looten. So prügeln wir uns durch die Story-Kampagne und erhalten dabei neue Waffen und Ausrüstung, um immer stärker zu werden.

Dazu gehört auch die Charakter-Entwicklung: So können wir in The Ascent unseren Körper mit Cyberware verbessern, die zu unserem bevorzugten Spielstil passt. Laut Steam-Beschreibung ist zwischen raffiniert und präzise sowie schweren Waffen alles möglich.

Bei den Kollegen von IGN könnt ihr euch 12 Minuten Gameplay aus The Ascent anschauen:

The Ascent soll als Launch-Titel für die Xbox One X starten und entsprechend gegen Ende 2020 erscheinen. Auch eine PC-Version auf Steam kommt, hier wird grob 2020 als Release-Zeitraum genannt.