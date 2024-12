Düsteres neues Rollenspiel vom Chefentwickler von The Witcher 3: Ein Termin im Januar wurde gerade sehr wichtig für RPG-Fans

Das bisher einzige Bild aus dem kommenden Spiel zeigt wohl schon den namensgebenden Dawnwalker.

Mitteleuropäische Dark Fantasy von einem polnischen Entwicklerstudio – kommt euch etwas bekannt vor? Kein Wunder, denn Rebel Wolves wurde von Konrad Tomaszkiewicz, dem ehemaligen Game Director von Witcher 3, gegründet. Ein erstes Rollenspiel ist bereits angekündigt und jetzt wissen wir auch, wann wir Gameplay daraus sehen.

Ursprünglich wurde der Titel als »Dawnwalker« enthüllt, im neuesten Update heißt das Spiel nun The Blood of Dawnwalker. Wir fassen zusammen, was bereits bekannt ist.

Alle bekannten Infos zu The Blood of Dawnwalker

Wann kommt Gameplay? Am Freitag, den 13. Januar 2025, um 22 Uhr wird ein erster Trailer veröffentlicht. Der besteht laut Entwicklern aus dem Cinematic-Intro des Spiels und zeigt außerdem ganz kurze Spielszenen.

Worum geht’s überhaupt? Es wird ein Action-Rollenspiel mit Dark-Fantasy-Setting, reiner Singleplayer, mit offener Spielwelt. Die ist inspiriert vom Mitteleuropa des 14. Jahrhunderts und heißt Vale Sangora. The Blood of Dawnwalker soll einen starken Fokus auf Story legen, Details dazu kennen wir aber bislang nicht. Freigegeben ist das Spiel ab 18, gesteuert wird aus Third-Person-Sicht.

Die Ankündigung bei X (früher Twitter) verrät schon, dass Werwölfe und andere sagenhafte Kreaturen der Nacht eine zentrale Rolle spielen. Immerhin wird extra betont, dass der Reveal unter dem Wolfsmond stattfindet – so heißt der erste Vollmond im Jahr. Tag-Nacht-Wechsel wird sicher ebenfalls wichtig, das verrät schon das Logo des Spiels.

Was ist noch bekannt? Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und erscheint sowohl für PC als auch PlayStation 5 und Xbox X/S. Ein Release-Datum kennen wir bisher nicht.

Wenn ihr jetzt schon einen ganz kleinen Einblick erhalten wollt: Bei Twitch läuft bereits ein Reveal-Countdown, dort seht ihr einen Teil der Spiellandschaft und hört ein paar Takte des Soundtracks.

Offenbar pflegen die Studios Rebel Wolves und CD Projekt Red ein freundschaftliches Verhältnis zueinander, in den Kommentaren unter der Ankündigung finden sich lauter wohlwollende Reaktionen von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Höchstwahrscheinlich wird The Blood of Dawnwalker noch nicht im Jahr 2025 erscheinen. Aber kein Grund zur Traurigkeit, es wird trotzdem ein richtig spannendes Rollenspiel-Jahr, mit Kingdom Come 2, Gothic Remake, Clair Obscur: Expedition 33 und vielen mehr. Ein paar spannende Artikel dazu findet ihr oben verlinkt!