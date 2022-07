Boba Fett: Staffel 2 der Star Wars-Serie soll laut Leak "bald" kommen

Bekommt The Book of Boba Fett tatsächlich eine Staffel 2? Das verspricht zumindest ein neuer Leak. Demnach könnten neue Folgen von Temuera Morrisons Star Wars-Serie sogar eher früher als später auf Disney Plus starten. Wir verraten euch, warum genau sich Fans gerade Hoffnung machen.

Nach Andor und Season 2 von The Bad Batch soll es übrigens im Februar 2023 mit der dritten Staffel The Mandalorian weitergehen. Einen Überblick über alle kommenden Star Wars-Serien bekommt ihr in unserer großen Übersicht:

144 10 Star Wars Alle kommenden TV-Serien auf einen Blick

Dürfen Fans auf mehr Boba hoffen?

Das zeigt ein neuer Leak: Aktuell macht ein spanisches und angeblich offizielles Artwork zu einem Star Wars-Konzert auf Reddit und Twitter die Runde. Auf dem Poster werden aktuelle und kommende Star Wars-Serien wie The Bad Batch, The Book of Boba Fett, The Mandalorian und Andor aufgelistet.

Auffällig ist hierbei, dass bei The Book of Boba Fett eine zweite Staffel aufgeführt wird, die sogar bald kommen soll, was viele Fans nun als inoffizielle Bestätigung für neue Folgen verstehen. Bisher gab es keine offiziellen Infos, ob Temuera Morrisons persönliche TV-Serie auf Disney Plus tatsächlich in die Verlängerung geht.

Morrison selbst wäre tatsächlich stark an einer zweiten Season für The Book of Boba Fett interessiert und hofft auf die Unterstützung der Fans. So verkündete der Darsteller des (ehemaligen) Kopfgeldjägers beispielsweise, dass er sich dafür ein Rematch mit Samuel L. Jackson als Mace Windu vorstellen konnte.

46 2 The Book of Boba Fett Für Staffel 2 hat der Star einen ganz speziellen Wunsch

Offiziell bestätigt ist eine neue Staffel für The Book of Boba Fett zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht. Ebenso könnte es sich bei dem angeblichen Leak um einen Druckfehler oder auch einen aufwändigen Fake handeln. Geduldet euch also am besten, bis sich Disney zu dem Thema äußert.

Neuigkeiten dazu könnte es spätestens vom 21. bis 24. Juli 2022 geben. Zu diesem Termin findet die San Diego Comic-Con statt und Disney ließ bereits durchblicken, im Zuge der Veranstaltung Neuigkeiten bezüglich der Zukunft von Star Wars und Marvel zu verkünden. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.