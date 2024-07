The Boys: Die Geschichte hinter Black Noirs größter Schwäche ist persönlicher, als ihr denkt

Der mysteriöse Black Noir leidet an einer ebenso mysteriösen Krankheit. Bildquelle: Amazon

Spoiler-Warnung! Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Boys - Staffel 4.

The Boys überrascht seine Fans immer wieder mit unerwarteten Wendungen und spannenden Charakterentwicklungen.

Doch auch abseits des Bildschirms liefert die Serie einige Überraschungen – und die neuste betrifft den zweiten Black Noir und Nathan Mitchell, der den geheimnisvollen Superhelden seit Staffel 3 verkörpert.

Was viele nicht wissen: Mitchell und seine Figur haben eine überraschende Gemeinsamkeit.

Der reale Hintergrund hinter Black Noires größter Schwäche

In der vierten Staffel von The Boys kehrt Black Noir überraschend zurück, obwohl er in der vorherigen Staffel von Homelander brutal ermordet wurde.

Die Auflösung dieses Rätsels ist relativ simpel: Der ursprüngliche Träger des Anzugs ist gestorben, aber eine neue Figur hat den Anzug von Black Noir übernommen, was zur Geburt von Black Noir II geführt hat.

Zwar besitzt auch der Nachfolger übermenschliche Fähigkeiten, in der aktuellen Folge 7 hat er etwa gezeigt, dass er fliegen kann. Doch er hat auch eine Schwäche: Der neue Black Noir leidet an Narkolepsie.

Seine Krankheit ist sogar so ausgeprägt, dass er während eines Kampfes mit Billy Butcher (Karl Urban) einfach im Stehen einschläft.

Doch die Schlafstörung, die in der aktuellen Staffel schon für einige witzige Momente gesorgt hat, ist nicht einfach aus der Luft gegriffen.

2:36 The Boys: Im neuen Trailer zu Staffel 4 haben sogar Hühner und Schafe Superkräfte ... Moment, was?

In einem Interview mit dem Podcast Happy Sad Confused verrieten seine Co-Stars Antony Starr (Homelander) und Chace Crawford (The Deep), dass Mitchell tatsächlich oft am Set einschlief.

Crawford sagte zunächst:

Wir sind gerade in Szenen und er schläft buchstäblich ein.

Starr bestätigt dies und ergänzt noch eine kleine Anekdote von den Dreharbeiten:

Er schläft wirklich ein. Es gibt eine Szene, in der es heißt: Schläft Noir? und er wacht auf und sagt: Ich bin Narkoleptiker , was [Mitchell] im echten Leben wirklich ist. Er ist in diesem Kostüm am Tisch eingeschlafen.

Black-Noir-Star bestätigt seine Nickerchen

Mitchell selbst bestätigte diese Anekdoten in einem Interview mit TV Insider und erzählte, dass seine Freunde oft darüber lachten, wie er auf Partys in der Highschool einfach auf der Couch einschlief:

Das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht, hier und da ein Nickerchen einzulegen.

Dass seine Krankheit nun in lustige Szenen verpackt wird, stört ihn nicht. Stattdessen hat er viel Lob für die Drehbuchautoren der Serie über, denen es gelungen sei, die einzigartigen Aspekte ihrer Schauspieler in die Charaktere zu integrieren: