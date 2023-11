Zu The Boys kommt eine vierte Serie und dabei ist sogar der Star der besten Star-Wars-Serie an Bord

Zu The Boys kommt noch eine neue Serie, die zur Abwechslung in Mexiko und nicht in den USA spielt. Bildquelle: Amazon Prime Video

Ihr wollt mehr von The Boys? Dann könnt ihr euch auf eine vierte Serie freuen, an der Amazon jetzt arbeitet: Nach den Spin-Offs »Diabolical« und »Gen V« ist mit The Boys: Mexico ein weiteres Projekt geplant, bei dem auch ein Star-Wars-Star mitmischt - wie Deadline und Variety berichten.

Was wir bisher über die vierte The-Boys-Serie wissen

The Boys: Mexico wird von Diego Luna (Rogue One, Andor), Gael García Bernal (Werewolf by Night) und Gareth Dunnet-Alcocer (Blue Beetle) entwickelt. Aktuell sucht man noch einen Co-Showrunner, der Dunnet-Alcover unter die Arme greift. Möglicherweise werden Luna und Bernal auch vor der Kamera zu sehen sein, aber in keinen Hauptrollen.

Das Team der Hauptserie, das sich aus Eric Kripke, Seth Rogen und Evan Goldberg zusammensetzt, wird auf die Produktion von The Boys Mexiko ein Auge haben, aber dabei nicht unmittelbar involviert sein.

Diese Fragen bleiben noch offen: Details zur Handlung oder einem möglichen Release von The Boys: Mexico gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht, da sich das Projekt noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium befindet. Im Moment hat noch nicht einmal der Casting-Prozess begonnen. Gedreht werden soll - eher weniger überraschend - in Mexiko.

Diego Luna aus Rogue One und Andor produziert primär The Boys: Mexiko, könnte aber auch vor der Kamera stehen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

So geht es mit The Boys und Gen V weiter

The Boys hat sich seit seinem Serienstart 2019 zu einem der erfolgreichsten und wichtigsten Projekte von Amazon entwickelt. Drei Staffeln sind bereits erschienen, während sich derzeit eine vierte in Arbeit befindet. Mit Diabolical folgte ein erstes Spin-Off als animierte Anthologie-Serie, dieses Jahr folgte mit Gen V eine weitere Auskopplung, die sich um eine Gruppe von Nachwuchs-Superhelden dreht.

Mehr dazu, wie es mit The Boys: Staffel 4 und Gen V: Staffel 2 weiter geht, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass das Serienuniversum von The Boys weiter ausgebaut wird: Freut ihr euch über noch ein Spin-Off oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut haben euch die drei Staffeln The Boys und die erste Season von Gen V bisher gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Zukunft der Serien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!