The Boys: Zu Staffel 4 gibt’s endlich ein Lebenszeichen und ein großzügiges Release-Zeitfenster

Homelander hat in der vierten Season von The Boys politische Ambitionen und das neue Poster verheißt nicht allzu Gutes. Bildquelle: Amazon Prime Video

Wann geht es eigentlich mit Staffel 4 von The Boys los? Seid schon mal gewarnt: Ein konkreter Release-Termin lässt weiter auf sich warten, dafür gibt es jetzt endlich ein Lebenszeichen zur kommenden Season.

Release 2024 und neue Infos zu Staffel 4

The Boys: Staffel 4 soll irgendwann 2024 bei Amazon Prime Video starten - spezifischer wird es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Dafür können sich Fans auf zwei neue Poster zu Billy Butcher (Karl Urban) und Homelander (Antony Starr) und auch ein paar wichtige Infos zur Story freuen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Um was geht es in The Boys: Staffel 4?

Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt!

Demnach spielt sich Staffel 4 von The Boys circa einen Monat nach dem Ende der ersten Gen-V-Season ab. Butcher weiß über den Supe-Virus Bescheid, den Indira Shetty (Shelley Conn) entwickeln ließ, während Homelander für seinen Mord an einem Starlighter vor Gericht steht. Vought setzt sich dabei natürlich politisch für ihren Star-Supe ein, unter anderem mit dem Hashtag #HomeFree.

Die Ereignisse von Staffel 4 von The Boys sollen dann übrigens in der zweiten Staffel Gen V münden, die erst kürzlich offiziell bestätigt wurde. Die Verantwortlichen beider TV-Serien versichern aber: Zuschauer verstehen auch die jeweilige Serie, ohne die andere dafür gesehen zu haben. (Trotzdem raten sie natürlich dazu.)

Übrigens: Wollt ihr in Erinnerung schwelgen, haben wir den Trailer zur dritten The-Boys-Season für euch.

2:35 The Boys: Im neuen Trailer zu Staffel 3 fliegen die (Superhelden)Fetzen

Alte und neue Helden

Zu Staffel 4 von The Boys stoßen neben altbekannten Gesichtern wie zum Beispiel Butcher, Hughie, Kimiko, Frenchie, MM, Starlight und den Seven übrigens auch neue Gesichter: Susan Heyward tritt als Sister Sage und Valorie Curry als Firecracker auf. Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Watchmen= wird ebenfalls Teil der Serie, allerdings in einer noch unbekannten Rolle.

So geht es nach Staffel 4 weiter: Showrunner Eric Kripke hat außerdem bekannt gegeben, dass The Boys auch nach Staffel 4 fortgesetzt wird. Die Geschichte soll also definitiv nach der irgendwann 2024 erscheinenden Season weitergehen. Ursprünglich war mal davon die Rede, dass The Boys nur vier Staffeln umfassen soll, das ist aber nicht länger der Fall.

Mehr zu The Boys und Gen V erfahrt ihr übrigens unter den kommenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 4 von The Boys? Wie gut hat euch die brutale Anti-Superhelden-Serie, basierend auf den Comics von Garth Ennis bisher gefallen? Was haltet ihr von dem Spin-Off Gen V und freut ihr euch darüber, dass dazu eine zweite Staffel kommt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!