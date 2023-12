The Boys: Bringt Staffel 4 wirklich diesen toten »Helden« zurück? Es gibt vielleicht eine einfache Erklärung

Solange wir nicht unter die Maske von Black Noir II schauen dürfen, können wir ihn guten Gewissens als Schrödingers Noir bezeichnen. Bildquelle: Amazon Prime Video

Der erste Trailer zu Staffel 4 von The Boys enthüllt: Black Noir ist zurück! Und das, obwohl das schweigsame Mitglied der Seven die dritte Season eigentlich nicht überlebt und sogar von Homelander (Antony Starr) persönlich ermordet wurde. Macht die Amazon-Serie damit einen weiteren Tod rückgängig? Es gibt wahrscheinlich eine viel einfachere Erklärung.

Somehow Noir has returned

Das ist bisher zu Staffel 4 bekannt: Erst kürzlich wurde der erste Trailer zu den neuen Folgen von The Boys veröffentlicht. Nicht nur in dem Video, sondern auch auf Social Media wurde dabei die Rückkehr von Black Noir (Nathan Mitchell) angeteast (übrigens mit einem kleinen Seitenhieb gegen Star Wars und Palpatines Auftritt in Episode 9).

Doch in Staffel 3 von The Boys wurde Black Noir von Homelander umgebracht, der ihn des Verrates aller Superhelden bezichtigte. Damit stellt sich natürlich die Frage: Ist Black Noir wirklich zurück? Oder gibt es eine andere Erklärung für seinen Auftritt in Staffel 4?

1:37 The Boys: Endlich der Trailer zu Season 4! »Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht?«

Was hinter Black Noirs Rückkehr stecken könnte

In Bezug auf Black Noirs wahre Identität hat sich die Amazon-Serie längst von der direkten Vorlage entfernt. Vorsicht, Comic-Spoiler! Kurz vor dem großen Finale wird enthüllt, dass unter Black Noirs Maske ein (noch) wahnsinniger(er) Klon von Homelander steckt, den Vought als Absicherung erschuf, sollte Homelander mal durchdrehen und gestoppt werden müssen.

Dieser Twist wird von Lesern des Comics kontrovers diskutiert und die Verantwortlichen der Amazon-Serie schienen nie besonders interessiert daran gewesen zu sein, den zu reproduzieren. Theoretisch könnte mit der Rückkehr von Black Noir jetzt tatsächlich eine Tür für den Homelander-Klon aus den Comics offenstehen, doch das würde nur bedingt mit den aktuellen Story-Entwicklungen der Serie aufgehen.

Viel naheliegender ist eigentlich die Erklärung, dass in Staffel 4 unter der Maske von Black Noir jemand anderes steckt. Vought könnte den Supe, der nicht gerade für sein Mitteilungsbedürfnis bekannt ist, ganz einfach durch jemand anderen austauschen - die meisten Fans der Seven dürften den Unterschied nicht einmal bemerken.

Nathan Mitchell wird übrigens weiterhin als Darsteller von Black Noir aufgeführt (sogar mit einer 2 hinter dem Charakternamen) - via IMDb. Da der Supe ohnehin die meiste Zeit maskiert ist, widerspricht das nicht unbedingt der Theorie um einen neuen Black Noir. Was genau dahintersteckt, erfahren wir aber erst irgendwann 2024 - zu Staffel 4 von The Boys gibt es aktuell keinen konkreten Release-Termin.

Natürlich besteht noch immer die Möglichkeit, dass Black Noir in Staffel 4 von The Boys tatsächlich von den Toten zurückkehrt. Doch damit würde die Serie einen der größten Kritikpunkte wiederholen, an dem sich schon Fans beim Finale von Staffel 3 störten: Dass die Helden und Schurken von The Boys nur selten wirklich sterben dürfen - wie es zum Beispiel bei Soldier Boy oder Queen Maeve jüngst der Fall war.

Was glaubt ihr: Wer steckt in Staffel 4 von The Boys unter der Maske von Black Noir? Kehrt der Supe tatsächlich von den Toten zurück oder wurde er insgeheim als Mitglied der Seven ersetzt? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neuen Folgen der brutalen Anti-Superhelden-Serie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!