»Ein bisschen peinlich« - Für seine erste große TV-Rolle schämt sich The-Boys-Star Chace Crawford mittlerweile

Als Supe »The Deep« teilt Chace Crawford in der Serie The Boys regelmäßig seine mehr oder weniger tiefgründigen Gedanken mit uns und führt unangemessene Beziehungen mit so manchem Meerestier.

Seinen ersten großen Durchbruch hatte der 39-jährige Schauspieler jedoch mit der kultigen Drama-Serie Gossip Girl. Dort spielte er von 2007 bis 2012 den charmanten und wohlhabenden Nate Archibald. Sich selbst hat Crawford aber nie in der Rolle gesehen, denn er bringt es einfach nicht über sich, ein paar Folgen anzusehen.

»Man nimmt sich selbst zu ernst«

In einem Interview mit People enthüllte der Darsteller erst kürzlich, dass ihm sein erstes Projekt mittlerweile peinlich ist. Jetzt - 13 Jahre später - hat er einiges an Erfahrungen gesammelt und würde die Rolle anders spielen. Konkret sagt er:

Als junger Mann nimmt man sich selbst zu ernst. Ich denke, alles ist so wertvoll, und man will dieser Marlon Brando [amerikanischer Schauspieler] sein. Und ich glaube, in einer beliebten Serie kommt auch ein Punkt, an dem man ein Gefühl für seine Identität bekommt, und wer man ist, hängt nicht nur von der Figur oder ihrer Beliebtheit ab, sondern von der Serie. Ein Schauspieler hat einmal gesagt: »Jeder, der berühmt wird, ist auf seine Art für zwei Jahre ein Arsch.« Das [die Berühmtheit] kann die Leute auf eine wirklich seltsame Weise beeinflussen.

Bei den Dreharbeiten zu Gossip Girl war Crawford übrigens erst 22 Jahre alt. Da kann man einen kleinen Höhenflug schon einmal verzeihen. Trotzdem stellt Crawford positiv heraus, dass die Show »ihrer Zeit voraus war.«

In gewisser Weise ist [Gossip Girl] fast schon ein Klassiker geworden. Es war noch vor den sozialen Medien, in dieser Hinsicht war es seiner Zeit ein wenig voraus. Aber wenn man sich die Serie ansieht, ist sie sehr kitschig. Ich habe vergessen, wie kitschig sie ist. Auf diese Weise ist sie aber auch irgendwie lustig.

Falls ihr euch gerade denkt: Worum ging es in Gossip Girl noch einmal? Hier eine kleine Erinnerungsstütze.

Das altbekannte Gossip-Girl-Mysterium

In insgesamt sechs Staffeln und 121 Episoden schreibt eine unbekannte Bloggerin namens »Gossip Girl« über die High Society der New Yorker Upper East Side. Im Fokus ihrer trashigen Posts stehen unter anderem das It-Girl Serena van der Woodsen (Blake Lively), ihre beste Freundin Blair Waldorf (Leighton Meester) und ihr Freund Nate Archibald (Chace Crawford).

Im Verlauf der Serie versuchen die Figuren, immer wieder die Identität der mysteriösen Bloggerin aufzudecken. In der finalen sechsten Staffel gibt es dann endlich die große Enthüllung - die wir hier natürlich nicht verraten.

Aktuell könnt ihr euch Gossip Girl auf gleich drei Streaming-Anbietern anschauen: Netflix, RTL Plus und Joyn. Auf letzterem sogar ganz kostenlos ohne Abo.

Mit The Boys geht es übrigens 2026 zu Ende, denn Staffel 5 wird gleichzeitig auch die letzte sein. Aber seid nicht traurig, denn für das Universum ist in der Zukunft bereits jetzt einiges geplant.

Demnach kommt ein Spin-Off namens »Vought Rising«, in dem Soldier Boys (Jensen Ackles) die Hauptrolle spielt. Am 17. September 2025 geht es aber bereits mit der zweiten Season von Gen V weiter.