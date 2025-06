Die Starlight-Darstellerin von The Boys spricht über ihre eigene Erkrankung und bittet Fans: »Lasst euch testen!«

Bei Erin Moriarty wurde Morbus Basedow festgestellt, wie sie persönlich verrät. Bildquelle: Amazon Studios

In The Boys stellt sie sich Homelander und den Seven als Superheldin Starlight entgegen, doch die Schauspielerin führt im echten Leben einen ganz anderen Kampf: Erin Moriarty gibt bekannt, dass sie offenbar schon lange unter einer Autoimmunerkrankung leidet, die aber erst vor wenigen Wochen bei ihr diagnostiziert wurde.

Wie die Starlight-Darstellerin im echten Leben gegen Graves kämpft

Auf Instagram spricht die 30-jährige Darstellerin davon, dass man bei ihr im Mai 2025 Morbus Basedow festgestellt hat. Auch bekannt als Basedowsche Krankheit oder auch Graves-Erkrankung, handelt es sich dabei um eine Autoimmunerkrankung, die sich meist direkt auf die Schilddrüse auswirkt.

Morbus Basedow kann mal mehr, mal weniger gravierend ausfallen. Zu den typischen Symptomen zählen unter anderem Herzrasen, innere Unruhe und Gewichtsverlust trotz gesteigertem Appetit. Ebenso kann sich die Basedowsche Krankheit auf das äußere Erscheinungsbild auswirken, indem zum Beispiel die Augäpfel stärker hervortreten. Unbehandelt kann Graves außerdem langfristig zu Herzproblemen führen.

Moriarty geht nicht ins Details, wie genau sich Graves bei ihr persönlich äußert. Stattdessen spricht sie davon, wie sie zu lange ihren eigenen Körper ignoriert hat und dass Fans nicht denselben Fehler machen sollten. Denn seit ihrem Therapiebeginn geht es ihr wesentlich besser und Moriarty hofft, dass es anderen ähnlich ergehen kann:

Autoimmunerkrankungen variieren von Körper zu Körper. Bei euch wird sie ganz anders ausfallen, als bei mir. Bei mir wird sie sich ganz anders bemerkbar machen, als bei euch. Vielleicht gravierend, vielleicht auch nur im Detail. Aber bei einem Punkt bin ich mir sicher: Hätte ich das nicht alles auf meinen Stress und meine Erschöpfung geschoben, dann wäre das bei mir viel früher festgestellt werden. Vor einem Monat habe ich die Graves-Diagnose bekommen. Und nur 24 Stunden, nachdem ich meine Behandlung begonnen habe, ist meine Welt gleich wieder sehr viel heller geworden. Ich fühle mich seitdem stärker, als ich mich jemals gefühlt habe. Wenn euer Licht schwächer zu werden scheint - und das auch nur ein kleines bisschen - dann lasst euch testen. Schluckt es nicht einfach runter und beißt euch durch. Ihr verdient es, dass ihr euch in eurem eigenen Körper wohlfühlt. Das Leben ist bereits hart genug.

In ihrem Post teilt Moriarty außerdem private Nachrichten mit ihren Eltern. Darin wird erkenntlich, wie sehr ihr Morbus Basedow noch vor der Diagnose zu schaffen gemacht hat: [...] Ich fühle mich so beschissen und gar nicht mehr wie ich selbst. Ich kann so nicht für immer weiterleben. [...]

Dem steht im direkten Kontrast gegenüber, wie sich sich die Starlight-Darstellerin nach der begonnen Behandlung ergeht: Es fühlt sich für mich wie eine komplett andere Welt an, die von einem gravierenden Gedanken dominiert wird: Verdammt, so hätte ich mich eigentlich schon immer fühlen sollen? Ich habe wirklich was verpasst!

Graves kann bei jedem Menschen auftreten, doch häufiger bei Frauen über 30 Jahren. Die Autoimmunerkrankung wird in der Regel medikamentös und nur in besonders schlimmen Fällen therapeutisch oder operativ behandelt. Für gewöhnlich werden begleitend Betablocker eingesetzt, um akute Symptome schnell zu lindern.

