Mörderische Aliens, die einen lebensfeindlichen Mond noch hundertmal gefährlicher machen, Szenen, die aus einem Horrorfilm stammen könnten – und wir mittendrin. Klingt nach Dead Space, ist aber auch die perfekte Beschreibung für The Callisto Protocol, einen neuen Sci-Fi-Shooter, der noch 2022 für PC und Konsolen erscheint.

Bei der State-of-Play-Ausgabe am 2. Juni 2022 von Publisher Sony gab es nicht nur einen gruseligen Teaser-Trailer mitsamt erster Kampfszenen zu bestaunen, sondern auch direkt ein Release-Datum. Wir haben alle Infos für euch, hier erstmal das neue Video (aufgenommen auf einer PS5):

Dieses Spiel wird ganz offensichtlich nichts für schwache Nerven! Schon der kurze Trailer demonstriert, wie brutal Aliens und Killerroboter uns auseinanderreißen, wenn wir ihnen Gelegenheit geben. Die gezeigten Shooter-Einlagen aus Third-Person-Perspektive sind kurz, lassen aber schon erahnen, dass unsere Waffe noch lange keine Überlebensgarantie darstellt.

Die Parallelen zu Dead Space sind eindeutig, was auch kaum verwundert: Hinter dem Projekt steckt dessen Co-Erfinder Glen Schofield, mit seinem neuen Entwicklerstudio Striking Distance.

Release noch 2022 geplant

Wann erscheint The Callisto Protocol? Der Release ist für den 2. Dezember 2022 geplant. Was Besinnliches für die Weihnachtsfeiertage also.

Für welche Plattformen erscheint The Callisto Protocol? Ihr könnt den Horror-Shooter auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S oder Xbox One spielen.

Was ist schon zum Gameplay bekannt? Schießen und Nahkampf sollen einander in Callisto Protocol fließend abwechseln. Außerdem sollt ihr euch auf euer Gehör verlassen müssen, um an kniffligen Stellen gefährlichen Feinden zu entgehen. Ganz allgemein wollen die Entwickler erreichen, dass ihr euch niemals sicher fühlt und euch immer bewusst ist, wie hilflos eure Figur im Angesicht der monströsen Übermacht ist. Also waschechter Survival-Horror statt Baller-Action.

Falls ihr es kaum noch erwarten könnt, haben wir ein paar Horror-Geheimtipps von unserem Experten Dennis für euch, mit denen ihr euch die Wartezeit einfach wegzittert:

Sony verspricht in einem Blog-Beitrag, dass bald weitere Details zu The Callisto Protocol veröffentlicht werden sollen. Der Release ist ja auch nicht mehr weit entfernt!