The Crew 2 - Systemanforderungen für PC veröffentlicht

Das Renn-Flug-Schwimmspiel The Crew 2 erscheint am 29. Juni 2018 für PC, Xbox One und PS4. Schon jetzt veröffentlichte Ubisoft die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für die PC-Fassung. Wenn ihr wissen wollt, ob der Open-World-Titel auf eurem System flüssig läuft, schaut euch die nachfolgenden Tabellen an.

The Crew 2 bedient ein breites Spektrum an Systemen. Wer aber bei 60 Bildern pro Sekunde und hohen Grafikeinstellungen spielen möchte, benötigt zumindest ein mittleres High-End-System. Unterstützt wird sowohl Maus- und Tastatursteuerung als auch Xbox-, PS4- sowie Steam-Controller.

Auf der offiziellen Website findet ihr zudem eine Liste unterstützter Spezial-Eingabegeräte wie Lenkräder sowie eine Aufzählung der im Spiel verfügbaren Grafikoptionen. Die PC-Version von The Crew 2 bietet zudem die folgenden technischen Features:

- Unterstützung von 4K (UHD) und 21:9-Ultrawide-Bildseitenverhältnis

- Automatische Umschaltung des Eingabegeräts und erweiterte Gamepad-Unterstützung (DirectInput/XInput)

- Mehrfachmonitor-Unterstützung (bis zu 3 Monitore)

- Automatische Einstellungserkennung, Grafikvoreinstellung und benutzerdefinierte Optionen

System-Spezifikationen für The Crew 2

Minimale Konfiguration (1080p, 30 FPS):

Auflösung: 1980x1080 Grafikvoreinstellung: Niedrig Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Nur 64-bit) CPU: Intel Core i5-2400s @2,5 GHz oder AMD FX 6100 @3,3 GHz oder entsprechend Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD HD 7870 (2GB VRAM mit Shadermodel 5.0 oder besser) RAM: 8 GB

Empfohlene Konfiguration (1080p, 30 FPS):

Auflösung: 1980x1080 Grafikvoreinstellung: Hoch Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Nur 64-bit) CPU: Intel Core i5-3470 @3,2 GHz oder AMD FX 6350 @3,9 GHz oder entsprechend Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 oder AMD R9 270X (4GB / 2GB VRAM mit Shadermodel 5.0 oder besser) RAM: 8 GB

Empfohlene Konfiguration (1080p, 60 FPS):