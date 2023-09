Fluch der Karibik: Ein neuer Film kommt tatsächlich und zwar vom Macher einer der besten Serien 2022

Kehrt Fluch der Karibik endlich zurück? Nach den letzten zwei eher ... durchwachsenen Kinofilmen gibt es jetzt vielversprechende Neuigkeiten zu dem nächsten Teil. Bildquelle: Disney

Seit Jahren schon will Disney (noch) mehr aus Fluch der Karibik herausholen. Nach der ursprünglichen Trilogie um Jack Sparrow, Will Turner und Elizabeth Swan ließen aber die zwei neuen Kino-Abenteuer eher zu wünschen übrig. Doch jetzt keimt endlich wieder Hoffnung auf, denn offenbar gibt es Pläne für einen durchaus spannenden neuen Teil.

Die perfekte Wahl für Fluch der Karibik 6?

Denn jetzt verrät Craig Mazin in einem Interview mit der LA Times, an einem Reboot von Fluch der Karibik zu arbeiten - beziehungsweise hat er das noch bis kurz vor dem aktuellen Autoren- und Schauspieler-Streik in Hollywood getan.

Und Craig Mazin ist natürlich nicht irgendwer: Mit Chernobyl und The Last of Us hat er für HBO zwei der erfolgreichsten und gleichzeitig besten TV-Serien der letzten Jahre geschrieben und produziert.

Für das Drehbuch von Fluch der Karibik 6 ist Mazin allerdings nicht alleine verantwortlich: Dabei macht er gemeinsame Sache mit Ted Elliot, der auch bei der ursprünglichen Trilogie involviert war. Ihm zufolge plant Disney tatsächlich ihr Skript umzusetzen, das Mazin eigentlich für zu verrückt für die Standards des Mäusekonzerns hielt:

Wir haben [unsere Idee Disney] gepitched und dachten, dass sie es auf keinen Fall kaufen würden - es ist einfach zu verrückt. Und dann haben sie es doch genommen! Darauf hat [Ted Elliot] ein fantastisches Skript abgeliefert und dann kam der Streik und jetzt warten wir alle darauf, dass es weitergeht.

Wie oft kehrt Fluch der Karibik denn jetzt zurück?

Viele Fragen bleiben noch offen: Das hört sich schon mal vielversprechend an und natürlich bleibt zu hoffen, dass der geplante Film von Craig Mazin und Ted Elliot den Streik auch überlebt. Ohnehin bleibt spannend, was für ein Film Fluch der Karibik 6 überhaupt wird, denn diesbezüglich gibt es eher widersprüchliche Infos.

Mit oder ohne Johnny Depp? So soll in Fluch der Karibik 6 Johnny Depp als Jack Sparrow eigentlich nicht zurückkehren - wie DailyMailTV berichtete - doch Produzent Jerry Bruckheimer verriet gegenüber TheTimes, den Schauspieler unbedingt in seiner Kult-Rolle zurückbringen zu wollen.

So soll in Fluch der Karibik 6 Johnny Depp als Jack Sparrow eigentlich nicht zurückkehren - wie DailyMailTV berichtete - doch Produzent Jerry Bruckheimer verriet gegenüber TheTimes, den Schauspieler unbedingt in seiner Kult-Rolle zurückbringen zu wollen. Und was ist mit dem Reboot mit Margot Robbie? Außerdem gab es Meldungen um ein Reboot der Reihe, in dem Margot Robbie (Barbie, The Wolf of Wall Street) die Hauptrolle übernimmt. Dieses Projekt soll nicht unbedingt eingestampft worden sein, sondern immer noch auf irgendeine Art und Weise zustande kommen - wie der HollywoodReporter berichtet.

Außerdem gab es Meldungen um ein Reboot der Reihe, in dem Margot Robbie (Barbie, The Wolf of Wall Street) die Hauptrolle übernimmt. Dieses Projekt soll nicht unbedingt eingestampft worden sein, sondern immer noch auf irgendeine Art und Weise zustande kommen - wie der HollywoodReporter berichtet. Da war ja sogar noch was! Und dann gibt es ja noch irgendein Fluch-der-Karibik-Projekt, das sich um einen jüngeren Cast drehen soll. Die Chancen dafür stehen angeblich besser als die für den geplanten Margot-Robbie-Film.

Erstmal abwarten. So oder so wird es mit Fluch der Karibik (und auch allen anderen Filmen und TV-Serien) erstmal nicht vorangehen, solange der anhaltende Hollywood-Streik kein Ende findet. Fans der Piraten-Reihe dürften aber zumindest Gewissheit haben, dass irgendwas am Horizont wartet.

Was haltet ihr davon, dass Craig Mazin und Ted Elliot an einem neuen Fluch der Karibik arbeiten? Freut ihr euch darauf, dass die Piraten-Reihe zurückkehrt und wenn ja, was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr daran? Oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!