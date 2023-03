The Cycle: Wichtiges Update haucht Tarkov-Konkurrenten bei Steam gerade neues Leben ein

The Cycle: Frontier schreibt gerade richtig gute Spielerzahlen bei Steam.

Gegen die Spielerzahlen eines Tarkov oder Hunt kommt The Cycle: Frontier noch längst nicht an. Aber in Season 3 gibt es einen merklichen Aufschwung bei Steam - und ein Ende ist noch nicht in Sicht! Der aktuelle Erfolg hat gleich mehrere Gründe.

Der Erfolg in Zahlen

Aktuell spielen bis zu 7.800 Steam-Nutzer gleichzeitig The Cycle. Das ist ein deutlicher Aufschwung gegenüber den letzten Monaten, in denen die Zahlen stagnierten - wenn auch nicht ansatzweise so hoch wie zum Release im Juli 2022. Aber die Spielerzahlen vom Start können ja nur wenige Titel halten.

Hier seht ihr den bisherigen Verlauf der Spielerzahlen laut steam.db:

Rechts seht ihr den Aufschwung, der aktuell immer noch weitergeht.

Was macht The Cycle: Frontier gerade anders?

Mit Season 3 (unter dem passenden Titel »Breakthrough«) kamen am 29. März 2023 gleich mehrere wichtige Neuerungen, die sich Fans des Extraction-Shooters schon lange wünschen. Darunter sind technische Verbesserungen, aber auch verbessertes Gameplay und Balancing.

Nvidia DLSS 3: The Cycle unterstützt ab jetzt die KI-gestützte DLSS-3-Technologie, die die Framerate deutlich verbessern kann. Laut Entwickler lässt sich die Framerate in The Cycle damit verdreifachen.

Leichterer Zugang: Neulinge haben es jetzt etwas leichter, wenn sie in The Cycle einsteigen wollen.Zum Beispiel kann man sich in kostenlosen Loadout-Runs Marken verdienen. Ihr bekommt außerdem von den verschiedenen Ingame-Fraktionen ein zufällig generiertes Start-Loadout, auch wenn ihr eure Ausrüstung vorher verloren habt.

Das ist dann natürlich kein besonders mächtiger Kram, aber besser als nichts! Beachtet nur, dass es einen Cooldown für diese Gratis-Loadouts gibt.

Nie wieder Wipes: Tarkov gruselt damit immer wieder seine Community und auch The Cycle hat den Spielerfortschritt mehrere Male zurückgesetzt. Damit ist nach Season 3 Schluss, versprechen die Entwickler. Das Update bringt den letzten Wipe, danach bleibt euer Progress permanent erhalten.

Alles über die Neuerungen lest ihr hier im Blog von The Cycle.

Wir wollen eure Stimmen in den Kommentaren hören: Habt ihr The Cycle: Frontier schon mal gespielt? Ist es für euch eine echte Alternative anderen, größeren Extraction-Shootern wie Hunt: Showdown oder Escape From Tarkov? Und wie gefallen euch die Änderungen, die Season 3 im Gepäck hat? Schreibt uns eure Meinung gerne unter den Artikel.