Den Entwickler Yager kennt man vor allem für das bedrückende Militär-Drama Spec Ops: The Line, aber auch für das Weltraum-Actionspiel Dreadnought. Jetzt kündigt das Berliner Studio ein ganz neues Spiel an: The Cycle, ein Multiplayer-Spiel im Sci-Fi-Szenario mit fließendem Übergang zwischen PvE, PvP und Koop.

Im Mittelpunkt von The Cycle steht dabei eine dynamische soziale Komponente: Die Spieler können vorübergehende Allianzen miteinander eingehen, anstatt sich nur gegenseitig über den Haufen zu schießen.

Preview zu The Cycle: Koop und Verrat auf Knopfdruck

»Alles ist möglich«

»Es gilt, ein bestimmtes Missionsziel auf einem gefährlichen Planeten am Rande der Galaxie zu erfüllen«, erklärt Managing Director Timo Ullmann von Yager. »Das ist einfacher, wenn man sich zusammentut. Jeder kann jeden angreifen, aber jeder kann auch mit jedem einen Pakt schließen. Wenn man andere Spieler trifft, ist also alles möglich.«

In The Cycle greifen mächtige Fraktionen nach den Schätzen in unerforschten Gebieten der Galaxie und heuern dazu Söldner an, die auf diesen fremden Welten Bodenschätze bergen oder Wildtiere jagen sollen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle dieser freiberuflichen Weltraumjäger und lassen sich per Landungskapsel auf die Planetenoberfläche und damit ins Match befördern.

Dabei entbrennt ein nicht nur ein Wettrennen um die einzelnen Quests, sondern auch ein bitterer Konkurrenzkampf um die Plätze im rettenden Evakuierungsschiff am Ende der Mission. Wie das im Detail ablaufen soll, erklären wir in unserer Vorschau zu The Cycle.

Alpha startet bald

Die Macher betonen, dass The Cycle gemeinsam mit der Community weiterentwickelt werden soll. »Das Feedback der Spieler ist uns enorm wichtig. Wir möchten deshalb The Cycle so früh wie möglich in ihre Hände geben«, so Timo Ullmann.

Deshalb startet Anfang August in eine erste geschlossene Alpha. Wer den Sci-Fi-Shooter testen und zur Entwicklung beitragen will, kann sich ab sofort auf der offiziellen Webseite für eine Einladung zur Alpha von The Cycle bewerben.

