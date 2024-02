Christopher Nolan wird seit 16 Jahren von dem bekanntesten Filmzitat seiner Karriere »geplagt«

Das bekannteste Filmzitat aus der Karriere von Christopher Nolan kommt gar nicht von dem Regisseur persönlich. Bildquelle: Warner Bros.

Egal, ob ihr ein Film- oder einfach nur Batman-Fan seid: Jeder dürfte schon einmal Harvey Dents unvergessliches Zitat You either die a hero or you live long enough to become the villain aus Christopher Nolans The Dark Knight gehört haben.

Also zu deutsch: Entweder du stirbst als Held oder du lebst lang genug, um der Böse zu werden. Mit diesem Zitat wird natürlich unmissverständlich die Transformation des Top-Staatsanwalts Harvey Dent (Aaron Eckhart) in den Schurken Two-Face vorbereitet.

Zum Finale des Films gibt es dann aber sogar noch eine direkte Parallele zu Batman (Christian Bale) persönlich: Der Dunkle Ritter Gothams inszeniert sich selbst als Verbrecher, um so das Image des getöteten Harvey Dents zum Wohle seiner Heimatstadt zu bewahren.

In einem neuen Interview mit Deadline verrät nun Regisseur Christopher Nolan, dass ihn das wahrscheinlich bekannteste Filmzitat seiner Karriere noch immer plagt. Warum genau? Tatsächlich hat Nolan die Dialogzeile nie selbst geschrieben, dafür zeichnet sich sein Bruder Jonathan Nolan (Westworld, Fallout) verantwortlich.

Die beiden Brüder arbeiten regelmäßig an ihren jeweiligen Film- oder Serien-Projekten und greifen sich dabei gegenseitig unter die Arme. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sich die beiden stets auf derselben Wellenlänge befinden: Christopher Nolan verrät ebenfalls, dass er das Zitat (zumindest) damals nicht so recht verstanden und deswegen auch beinahe aus dem Skript geschmissen hätte:

Ich werde von einer Zeile aus The Dark Knight verfolgt, [...] weil ich die nicht selbst geschrieben habe. Das war mein Bruder [Jonathan]! Das macht mich echt fertig, weil es das Zitat ist, das am meisten Anklang findet.

Damals habe ich es nicht einmal verstanden! Die Zeile lautet You either die a hero or you live long enough to become the villain. Ich habe das in einem Entwurf gelesen und dachte mir: Okay, ich lasse das mal drin, auch wenn ich nicht so recht verstehe, was das bedeutet. Hat das wirklich einen tieferen Sinn?

Und in den Jahren, nachdem der Film herausgekommen ist, scheint sich dieses Zitat mehr und mehr zu bewahrheiten. In der Geschichte [von The Dark Knight] trifft das den Nagel auf den Kopf: Wir bauen die Helden auf, nur um sie daraufhin niederzureißen. So behandeln wir auch Menschen [im echten Leben].