Ja, einer der besten Superhelden-Filme wird heute wirklich 15 Jahre alt - und ihr könnt ihn auf Netflix gucken

Ja, der Kinostart von The Dark Knight ist wirklich schon so lange her. Bildquelle: Warner Bros.

Werdet ihr Superhelden langsam überdrüssig? Ich kann es euch bei der schieren Masse an neuen Marvel- oder DC-Filmen nicht verübeln, bei denen es gerne mal an der Qualität krankt. Warum also nicht einmal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen?

Denn genau heute, am 18. Juli 2023, wird einer der besten Superhelden-Filme überhaupt 15 Jahre alt: Der große Bösewicht wird noch immer in höchsten Tönen gelobt und bei Kritikern, unter Zuschauern und an den Kinokassen war der Film ein voller Erfolg.

Falls euch Bild und Intro dieses Artikels die Überraschung noch nicht versaut haben: Natürlich ist The Dark Knight gemeint. Das 180 Millionen US-Dollar teure Leinwandabenteuer konnte weltweit über eine Milliarde(!) einspielen und steht mit stolzen 94 Prozent auf Rotten Tomatoes ganz schön gut da. Happy Birthday, Dunkler Ritter!

Vali Aschenbrenner Wir tun gar nicht erst so, als hätte Vali so etwas wie einen Plan gehabt, was seine berufliche Karriere anbelangt. Nach dem Abi wollte er eigentlich nach Kanada, landete aber dann in der Gamingbranche. “Blöd” gelaufen. Seitdem durfte Vali Jedi-Ritter, Marvel-Helden, amerikanische Götter und Reginald Hargreeves’ Findelkinder interviewen, jetzt tobt er sich im GameStar-Newsroom oder in den Tiefen viel zu großer Excel-Tabellen aus. Nach Feierabend ist Vali vor allem damit beschäftigt, seine nackten Katzen zuzudecken, während seine Comic- und Star Wars: Black Series-Sammlungen beunruhigend große Ausmaße annehmen.

Ziemlich gut und ziemlich gut durchdacht

Batman Begins war schon super, The Dark Knight noch besser! Mit seiner Batman-Trilogie verfolgte Christopher Nolan einen etwas realistischeren Ansatz, der 2008 ziemlich gut den aktuellen Zeitgeist im Genre traf. Im selben Jahr erschien zum Beispiel auch Iron Man mit Robert Downey Jr., der auch noch verhältnismäßig geerdet daherkam.

Und während Christian Bale vielleicht nicht mein liebster Batman ist, braucht man über Heath Ledgers fantastischen Joker gar nicht erst diskutieren! Der beeindruckende Cast von The Dark Knight wird ohnehin von starken Performances großer Darsteller wie zum Beispiel Michael Caine als Alfred, Aaron Eckhart als Harvey Dent, Morgan Freeman als Lucius Fox oder Gary Oldman als Commissioner Gordon abgerundet.

The Dark Knight ist mit einer Laufzeit von zwei Stunden und 32 Minuten alles andere als ein kompakter Film, doch jede Minute wert: Angefangen bei dem unglaublich atmosphärischen Heist in der Eröffnungssequenz, über die Transformation Harvey Dents zu Two-Face, bis zu den fesselnden Monologen und Zaubertricks des Jokers.

Christopher Nolans Comic-Verfilmung sollte sogar Zuschauer begeistern, die überhaupt nichts mit Superhelden oder der Vorlage anzufangen wussten (wie zum Beispiel meine Eltern). Falls ihr euch für die eigentliche Handlung von The Dark Knight interessiert, holt euch der offizielle Trailer zum mittlerweile 15 Jahre alten Kinofilm ab:

2:29 The Dark Knight: Offizieller Trailer zum Batman-Film mit Heath Leder als Joker

The Dark Knight streamen: Wo kann ich den Film gucken?

Wollt ihr euch jetzt persönlich nochmal mit The Dark Knight auseinandersetzen und verfügt über ein Netflix-Abo, habt ihr Glück: The Dark Knight könnt ihr aktuell bei Netflix streamen - mit Batman Begins und The Dark Knight Rises ist sogar die komplette Trilogie von Christopher Nolan verfügbar.

Bei anderen Streamingdiensten wie zum Beispiel Amazon Prime Video oder Disney Plus gibt es The Dark Knight leider nicht zu sehen (via Wer streamt es).

Wie es mit Batman und dem Joker weiterging

The Dark Knight ist natürlich nur der zweite Teil von Christopher Nolans Batman-Trilogie. 2012 sollte The Dark Knight Rises mit Tom Hardy als Bane folgen, der zwar bei Kritikern nicht ganz so gut wegkam, aber Warner Bros. trotzdem erneut ein Einspielergebnis von über eine Milliarde Dollar bescherte.

Mit The Dark Knight Rises verabschiedete sich Christian Bale von seiner Rolle als Batman, 2022 kehrte er aber als Bösewicht Gorr in Thor: Love and Thunder ins Superhelden-Genre zurück. Derweil traten Ben Affleck für Batman v Superman und Robert Pattinson für The Batman in die Fußstapfen des Schauspielers. In James Gunn neuem DC-Universum wird es dann abermals eine neuen Batman-Darsteller geben.

Nach Heath Ledgers tragischem Tod am 22. Januar 2008 sollte mit Jared Leto in Suicide Squad erst 2016 ein neuer Joker auf die große Leinwand kommen. Allerdings konnten nur die wenigsten DC-Fans mit seiner Version des diabolischen Clowns etwas anfangen. Bei Joker mit Joaquin Phoenix sah es 2019 schon wieder ganz anders aus: Der Film von Regisseur Todd Philips gilt als einer der erfolgreichsten R-Rated-Filme überhaupt und wird mit Joker: Folie a Deux sogar fortgesetzt.

Mit seiner Joker-Perfomance in The Dark Knight sollte Heath Ledger als einer der besten Filmschurken in die Kino-Geschichte eingehen. Bildquelle: Warner Bros.

Übrigens hat Christopher Nolan keine Lust mehr auf Superhelden. Zum Release seines neuesten Films Oppenheimer, der am 20. Juli 2023 in den Kinos startet, verriet der Regisseur im Interview mit Hugo Décryptes, nach seiner Dark-Knight-Trilogie nicht nochmal zu dem Genre zurückzukehren.

Nach The Dark Knight Rises setzte Nolan ausgezeichnete und erfolgreiche Filme wie Interstellar, Dunkirk oder Tenet in Szene, inmitten seiner Batman-Trilogie drehte er außerdem noch Inception und Prestige. Was für ein Projekt Christopher Nolan als Nächstes angeht, lässt aktuell noch auf sich warten - zuerst darf aber auch Oppenheimer erstmal etwas sacken.

Wie gut hat euch The Dark Knight vor 15 Jahren gefallen und wie gut gefällt euch der DC-Film mit Christian Bale als Batman heute? Welcher Batman-Darsteller und welcher Joker-Darsteller ist euer persönlicher Liebling? Habt ihr unter Christopher Nolas Filmen einen Favoriten und wenn ja, welcher ist es? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an James Gunns neues DC-Filmuniversum? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!