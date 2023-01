Survival-Hoffnung The Day Before kündigt Gameplay für Januar an und erntet dafür Spott

The Day Before ist nach Hogwarts Legacy auf Platz 2 der meistgewünschten Spiele bei Steam, das Studio Fntastic ist aber gleichzeitig mit einigen Kontroversen konfrontiert. Die Entwickler haben nun angekündigt, dass noch im Januar unbearbeitete Gameplay-Szenen veröffentlicht werden. Die Stimmung der Community ist aber, gelinde gesagt, betrübt.

Den Debüt-Trailer zu The Day Before könnt ihr euch hier ansehen:

4:57 The Day Before: Erstes Gameplay zeigt, wie gefährlich die Open World im Survival-MMO ist

Die Ankündigung erweckt nicht nur positives Feedback

Am 15. Januar wurde über den Discord-Kanal The Day Before angekündigt, dass sich Fans noch in diesem Monat Gameplay-Szenen freuen können – aufgrund der Formulierung löste die Nachricht aber nicht nur Freudensprünge aus:

»Liebe The Day Before Community.

Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass die Wartezeit auf Neuigkeiten zum Release unseres Spiels zu Ende geht. Nach vorsichtiger Absprache und Diskussionen mit der Teamleitung, bekamen wir die Erlaubnis, die Information mit euch zu teilen, auf die ihr schon lange wartet. Diesen Monat veröffentlichen wir unveränderte Gameplay-Szenen, wie viele Anfragen gefordert haben. Dieses Footage wird einen großen Teil der Features und Gameplay-Elemente zeigen, welche sich die Community gewünscht hat, und gibt einen klaren Eindruck des aktuellen Entwicklungsstatus von The Day Before. Wir hoffen, es gefällt euch.«

Die Betonung auf ein unverändertes, ungeschnittenes Gameplay-Video rührt vermutlich von den Vorwürfen, die Gameplay-Szenen in vorherigen Trailern zu The Day Before waren kein echtes Gameplay, sondern lediglich gerenderte und geschnittene Videos.

Dass einige Umgebungen dazu noch sehr stark an die Orte anderer Spiele erinnern und der Vorwurf von Kopien lauter wurden, hat die Vorwürfe natürlich nicht vermindert. Mit dem neuen Raytracing-Trailer wurden dann auch noch die Proteststimmen lauter, dass ein Downgrade erfolgte. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

0:58 The Day Before: So gut sieht das Survival-MMO mit Raytracing aus

Einige bezweifeln sogar, ob der Titel nach all den Release-Verschiebungen überhaupt wirklich noch erscheinen wird. Der aktuell angestrebte Termin ist der 1. März 2023, also bereits in knapp sechs Wochen.

Und dann wäre noch die Empörung in der Community gewesen, dass ein paar Entwickler auf freiwilliger Basis ohne Lohn arbeiten - mehr dazu könnt ihr hier lesen:

114 6 The Day Before Große Survival-Hoffnung auf Steam entsteht unter fragwürdigen Umständen

Das sagt die Community

Der Youtuber Skill Up ist über die Formulierung der Ankündigung erzürnt. Aus seiner Sicht klingt es so, als ob die Entwickler der Community einen Gefallen tun würden, kurz vor Release einen Trailer zu veröffentlichen, der das Spiel wahrheitsgemäß repräsentiert. Dabei wäre das selbstverständlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dem schließt sich auch der User Ippis an. Auf Discord schreibt er im Channel:

»„unser Feedback“ – im Ernst? Fast jedes Spiel veröffentlicht vor dem Launch Gameplay-Szenen.«

Discord-User Joe Hogan ist ähnlich pessimistisch eingestellt:

»Nur zur Information, allgemein, wenn ein Spiel in zwei Monaten erscheint, haben wir Gameplay und Trailer und vieles mehr einige Monate davor schon gesehen. Ich weiß nicht. Wirkt fishy.«

Auch Levi Tate ist die ungewöhnliche Betonung aufgefallen

»Gute Sache, dass sie spezifisch „ungeschnittenes Gameplay“ erwähnen.«

Es gibt aber auch Fans, die sich noch immer auf den Titel freuen, wie Discord-User Stubbss:

»Ich denke, wir sind einfach glücklich, ein weiteres Open World Zombie Spiel zu kriegen.«

Wenn ihr noch mehr lesen wollt, warum The Day Before schon seit einiger Zeit viele Skeptiker hervorbringt, könnt ihr in folgendem Artikel unsere Einschätzung lesen:

92 6 Debatte um The Day Before Was steckt hinter dem meistgewünschten Spiel auf Steam?

Seid ihr optimistisch und freut euch schon auf The Day Before oder schließt ihr euch den Spielern an, die einen deutlich kritischeren Blick auf das Projekt werfen? Und was haltet ihr von Fntastics Ankündigung zum ungeschnittenen Gameplay-Trailer? Unpassende Formulierung oder Wortklauberei? Schreibt es in die Kommentare!