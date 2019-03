Kaum fällt der Startschuss für die ersten Early-Access-Zocker von The Division 2, schon rasen manche Spieler durch die Kampagne. Nachdem die Server bereits online sind, kann man Ubisofts Loot-Shooter bereits mit dem entsprechenden Vorab-Key angehen - und siehe da: Einige Spieler sind bereits fertig mit der Story-Kampagne. Die ersten Bilanzen auf Reddit, Twitter und YouTube fallen dabei ziemlich wohlgesonnen aus.

So bezeichnet Reddit-User Rogue den Launch des Spiels als hervorragend. Sein Posting bekommt mit 1.300 Upvotes viel Zuspruch. »Wer von Anthem hierher geflüchtet ist, wird zufrieden sein«, schreibt See-Gulls. Vor allem die Beutejagd sei deutlich besser gelungen als bei Biowares Konkurrenzprodukt. Wo Anthem noch immer viel am Loot-System reparieren müsse, habe The Division 2 direkt zum Start alles richtig gemacht. »The Division 2 fühlt sich in jeder Hinsicht wie eine Fortsetzung an«, sagt User onframe.

Was wird gelobt? Viele Reddit-Nutzer sind sich einig, dass Ubisoft vor allem beim Umfang die Konkurrenz schlägt. Washington sei vollgestopft mit versteckter Beute, es gäbe angenehm viele Nebenmissionen und jede Betätigung fühle sich belohnend an. Das Erkunden der Stadt mache viel Spaß, außerdem sei das Missionsdesign deutlich besser als im Vorgänger.

Meinung: Warum ausgerechnet The Division 2 Anthem retten könnte

»Der erste erfolgreiche Loot-Shooter seit Borderlands 2«

Das unterschreiben auch einige YouTuber. MarcoStyle, ein Division-Streamer, hat die Kampagne nach 30 Stunden abgeschlossen. Und obwohl sie damit in etwa die gleiche Größe wie die des Vorgängers hat, spielen sich die Missionen - so MarcoStyle - spürbar besser.

Just hit level 30. Campaign is about the same length as The Division 1, but the quality of the missions is so much better. Really enjoyed this even as a co-op experience alone. Can't wait for world tier progression tomorrow. — MarcoStyle (@MarcoStyleNL) March 12, 2019

Einer der bekanntesten Loot-Shooter-YouTuber, SkillUp, zeigt sich ebenfalls begeistert. Er unterstreicht das Fazit der Reddit-Community, dass die Spielwelt angenehm vollgepackt mit spannenden Entdeckungen sei. The Division 2 ermögliche ein entschleunigtes Vorgehen, weil es einfach so viel Interessantes zu tun gebe.

It's amazing how 'slowly' you can take #TheDivision2's leveling experience. Every square inch of the map is so packed with stuff that you're practically tripping over loot or events or audio tapes or side missions or SHD caches or....just heaps of stuff.



So far, so good. — Skill Up reviewing #TheDivision2 (@SkillUpYT) March 12, 2019

The Division 2 könnte »der erste erfolgreiche Loot-Shooter seit Borderlands 2 sein«, prognostiziert SkillUp. Gemeinsam mit vielen anderen Spielern ist er sich einig, dass Ubisoft hier vor allem für den geglückten Launch zu loben ist. Nachdem Anthem und Fallout 76 mit sehr vielen Problemen zu kämpfen hatten, sei der Ausflug nach Washington eine erfrischend vollständige Alternative.

So far, #TheDivision2 feels like one of those 'Road-map' games, except here the first step of that road-map is 'release a good, finished game with heaps of content'.



If this keeps up, we'll have our first successful looter shooter launch since Borderlands 2. — Skill Up reviewing #TheDivision2 (@SkillUpYT) March 12, 2019

Aber Achtung: Die Eindrücke der Fans und Streamer beziehen sich ausschließlich auf die Kampagne und die ersten Stunden des Spiels. Bei einem Loot-Shooter wird jedoch das Endgame darüber entscheiden, ob das Spiel als langfristiger Erfolg in die Gaming-Annalen eingeht. Man sollte das positive Feedback also durchaus in Perspektive rücken und weitere Eindrücke abwarten.

Auch wir sind natürlich fleißig in Washington unterwegs. Am Freitag wird es ein erstes umfangreiches Fazit-Video zu The Division 2 geben, in dem wir klären, ob wir diese begeisterte Prognose teilen. Oder doch skeptischer an Ubisofts Loot-Projekt herangehen.

Auch in Anthem kann man Spaß haben - Mit der richtigen Portion Zynismus