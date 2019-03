The Division 2 - Server-Wartung bis 12:30 Uhr, Patch wird aufgespielt

Wer sich eine der Sondereditionen von The Division 2 gekauft hat, kann bereits vor dem offiziellen Release am 15. März spielen. Aktuell müssen aber auch die Besitzer der Gold-Edition und Co. etwas Geduld mitbringen.

Wer gerade ins Spiel schaut, wird von Mike-01 begrüßt, einer Fehlermeldung. Denn die Server sind bis etwa 12:30 Uhr zur Wartung offline, wie Ubisoft auf Twitter zwitschert. Da ihr The Division 2 nicht offline spielen könnt, bleiben die Pforten nach Washington solange verschlossen.

Alle Infos zum Start: Was ihr über The Division 2 wissen müsst

Kleiner Patch und Patch Notes angekündigt

Die gute Nachricht: Ubisoft checkt nicht nur die Server, sondern lädt auch einen kleinen Patch hoch. Was genau darin steckt, verrät der Publisher nicht, Patch Notes werden aber folgen. Wahrscheinlich soll der kleinere Macken und Bugs des Spiels beheben, für ein Inhalts-Update ist es schließlich noch zu früh.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald die Server wieder online und die Patch Notes verfügbar sind. Bis unser Test kommt, dauert es noch eine Weile, aber bis dahin haben wir einige Tipps und Eindrücke für euch. Ihr fragt euch etwa, ob sich The Division 2 auch für Solo-Spieler eignet? Oder ob man den Vorgänger gespielt haben muss, um Teil 2 zu verstehen? Wir haben die Antworten.